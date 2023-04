Ρωσία: Σεισμός 6,9 ρίχτερ στην Άπω Ανατολή

Σεισμός μεγέθους 6,9 ρίχτερ έπληξε τις ακραίες ανατολικές ακτές της Ρωσίας τη Δευτέρα.

Σύμφωνα με το υπουργείο έκτακτης ανάγκης της Ρωσίας δεν υπήρξε τσουνάμι και άμεσες απώλειες ή καταστροφές.

Ο σεισμός χτύπησε περίπου 44 χιλιόμετρα (27 μίλια) νότια του Πετροπαβλόφσκ-Καμτσάτσκι στην ακτή του Ειρηνικού της Ρωσίας σε βάθος 100 χιλιομέτρων, σύμφωνα με το υπουργείο έκτακτης ανάγκης.

Πλάνα που αναρτήθηκαν από τα μέσα ενημέρωσης από τη χερσόνησο Καμτσάτκα, περίπου 6.800 χλμ. ανατολικά της Μόσχας, έδειξαν κάποιες ρωγμές σε κτίρια και μπουκάλια που έσπασαν σε σούπερ μάρκετ αφού ταρακουνήθηκαν από τον σεισμό, αλλά όχι μεγάλες άμεσες δομικές ζημιές.

An earthquake with a magnitude of 6.9 occurred in Kamchatka, Russia.



According to the Petropavlovsk seismic station, the incident occurred in the water area of the Avachyn Bay at a depth of 100 km. The threat of a tsunami was not announced.



There is no information about the… pic.twitter.com/AnyvYj7Br2