Ρωσία: Σε επικίνδυνα επίπεδα η στάθμη του νερού στον ποταμό Τομπόλ στην πόλη Κουργκάν

Η στάθμη του νερού στον ποταμό Τομπόλ που διαρρέει την πόλη Κουργκάν στο νότιο τμήμα της οροσειράς των Ουραλίων στη Ρωσία ξεπέρασε την ένδειξη του "επικίνδυνου επιπέδου", μετέδωσε σήμερα το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA, επικαλούμενο τις τοπικές αρχές.

Η στάθμη του ποταμού Τομπόλ στην πόλη αυτή, η οποία είναι το διοικητικό κέντρο της ευρύτερης περιφέρειας Κουργκάν, κοντά στα σύνορα με το Καζακστάν, αυξήθηκε κατά 123 εκατοστά τις τελευταίες 24 ώρες ως σήμερα το πρωί, φτάνοντας τα 865 εκατοστά, μετέδωσε το RIA.

Στο κέντρο της Κουργκάν ηχούν κάθε δύο ώρες σειρήνες εκκένωσης, σύμφωνα με το RIA, με στόχο να προειδοποιηθούν οι κάτοικοι ότι πρέπει να απομακρυνθούν από τις εστίες τους και να μεταβούν σε ασφαλές μέρος. Αξιωματούχοι διευκρίνισαν ότι η στάθμη του νερού στον ποταμό φτάνει σε "επικίνδυνο" επίπεδο όταν ξεπεράσει τα 850 εκατοστά.

Πάνω από 660 κατοικίες είχαν πλημμυρίσει στην περιοχή ως σήμερα το πρωί, μετέδωσε επίσης το RIA, επικαλούμενο το υπουργείο αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων.

