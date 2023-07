Ρωσία: Πυρκαγιά σε διυλιστήριο στην Ανγκάρσκ

Πυρκαγιά που ξέσπασε τις πρώτες πρωινές ώρες σε διυλιστήριο πετρελαίου στην Ανγκάρσκ (Σιβηρία, νοτιοανατολική Ρωσία) κατασβέστηκε χωρίς να υπάρξουν θύματα, έκανε γνωστό ο Ίγκαρ Κόμπζεφ, ο περιφερειάρχης της Ιρκούτσκ, στην οποία υπάγεται διοικητικά η βιομηχανική πόλη περίπου 220.000 κατοίκων.

Fire at Siberian Oil Refinery in Angarsk Extinguished, No Casualties Reported.#Siberia #Russia #AngarskRefinery #FireEmergency #SafetyFirst #NoCasualties pic.twitter.com/VgN1ij0Vd1