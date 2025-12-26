Ρωσία: Καταδίκη 12 ετών σε πρώην υπάλληλο του ΥΠΕΞ για κατασκοπεία υπέρ των ΗΠΑ

Δικαστήριο της Μόσχας καταδίκασε τον πρώην υπάλληλο του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Αρσένι Κονοβάλοφ, σε 12 χρόνια φυλάκιση για διαβίβαση μυστικών στις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες, σύμφωνα με την Interfax που επικαλείται την Ρωσική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας (FSB).

Ο Κονοβάλοφ, «ενώ βρισκόταν σε μακροχρόνια αποστολή στο εξωτερικό στις Ηνωμένες Πολιτείες, ... διέρρευσε μυστικές πληροφορίες που έμαθε κατά την άσκηση των καθηκόντων του, με αντάλλαγμα χρηματική αμοιβή, στις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες», ανέφερε το πρακτορείο επικαλούμενο την FSB.