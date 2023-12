Ρωσία: Μυστήριο ο θάνατος συνεργάτη του Πούτιν - Έπεσε από το παράθυρο

Ένας πολιτικός από το κόμμα του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν βρέθηκε νεκρός στην αυλή έξω από το σπίτι του, όπως μετέδωσαν την Πέμπτη τα τοπικά μέσα ενημέρωσης και προστέθηκε στον αυξανόμενο κατάλογο της ρωσικής ελίτ που έχουν πεθάνει υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Ο Βλαντίμιρ Εγκόροφ, βουλευτής της Δούμας της πόλης Τομπόλσκ από το κυβερνών κόμμα «Ενωμένη Ρωσία» ήταν 46 ετών σύμφωνα με τη ρωσική εφημερίδα Kommersant, επικαλούμενη την υπηρεσία Τύπου της Ερευνητικής Επιτροπής για την περιοχή Τιούμεν της Ρωσίας.

Δεν υπήρχαν «εξωτερικά σημάδια εγκληματικού θανάτου» στο σώμα του δήλωσαν οι ερευνητές στην Kommersant.

The Putin-ally and member of the United Russia party, Vladimir Egorov, has died at the age of 46 after an accident involving him falling out the window of his third-floor apartment in the city of Tobolsk



