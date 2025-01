Ρωσία: Ουκρανικά drone έπληξαν βιομηχανική εγκατάσταση στην Καλούγκα

Πυρκαγιά προκλήθηκε από μια επίθεση ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην περιφέρεια Καλούγκα της Ρωσίας, στα νότια της Μόσχας, ανακοίνωσε ο τοπικός κυβερνήτης, ενώ σύμφωνα με ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης, φλέγεται μια αποθήκη καυσίμων.

Ο κυβερνήτης Βλαντισλάβ Σάπσα είπε ότι στόχος ήταν μια βιομηχανική εγκατάσταση στην πόλη Λιουντίνοβο, χωρίς να διευκρινίσει ποια ακριβώς.

🇺🇦🇷🇺 Ukrainian UAVs struck an oil depot in Lyudinovo in Russia’s Kaluga region. A fire broke out as a result of the strike. The same depot has previously been hit last April.



📍 53.8516851, 34.4555454 (done by DniproOfficial (Telegram)) pic.twitter.com/5jN5EEExf6