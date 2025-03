Ρωσία - Ουκρανία: Αλληλοκατηγορούνται για την επίθεση στον σταθμό φυσικού αερίου της Σούτζα

Την Παρασκευή, έπειτα από μεγάλη έκρηξη τυλίχθηκε στις φλόγες ο ρωσικός σταθμός άντλησης και μέτρησης φυσικού αερίου της Σούτζα, στην περιφέρεια Κουρσκ στη δυτική Ρωσία, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία.

Ο σταθμός της Σούτζα, τον οποίο στο παρελθόν χρησιμοποιούσε η Gazprom για να εξάγει φυσικό αέριο στην Ευρώπη μέσω της Ουκρανίας, βρίσκεται σε περιοχή του Κουρσκ μεγάλο μέρος της οποίας ανακατέλαβαν αυτή την εβδομάδα οι ρωσικές δυνάμεις έπειτα από σκληρές μάχες με τον ουκρανικό στρατό, ο οποίος την είχε υπό τον έλεγχό του από το καλοκαίρι του 2024.

Ρωσικά μέσα ενημέρωσης κατηγόρησαν τις ουκρανικές δυνάμεις ότι επιτέθηκαν στην εγκατάσταση, ενώ ο στρατός της Ουκρανίας αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή και κατηγόρησε το ρωσικό πυροβολικό ότι τη βομβάρδισε ως «προβοκάτσια».

Στο μεταξύ η ρωσική Επιτροπή Έρευνας επεσήμανε σε ανακοίνωσή της ότι ξεκίνησε έρευνα για το περιστατικό στη Σούτζα, το οποίο χαρακτήρισε «τρομοκρατική ενέργεια», ενώ κατήγγειλε ότι ο σταθμός φυσικού αερίου υπέστη «σοβαρές ζημιές».

Το ρωσικό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο Rossia 24 όπως και ρωσικά κανάλια στο Telegram, ανάμεσά τους το Baza –που πρόσκειται στις δυνάμεις της τάξης—και το Mash, δημοσίευσαν εικόνες από τον σταθμό φυσικού αερίου στις φλόγες κατηγορώντας τον ουκρανικό στρατό ότι τον στοχοθέτησε.

Το γενικό επιτελείο στρατού της Ουκρανίας αμέσως απάντησε ότι πρόκειται για μια ρωσική «εκστρατεία δυσφήμησης».

«Αυτές οι κατηγορίες είναι αβάσιμες. Στην πραγματικότητα ο σταθμός βομβαρδίστηκε επανειλημμένα από τους ίδιους τους Ρώσους», ανέφερε το γενικό επιτελείο στο Facebook, διαβεβαιώνοντας ότι οι ρωσικές δυνάμεις «εκτόξευσαν όλμους του πυροβολικού εναντίον της εγκατάστασης» στη διάρκεια της νύκτας.

Παρά τη συμφωνία μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου ομολόγου του Βλαντίμιρ Πούτιν - την οποία ενέκρινε η Ουκρανία υπό την αμερικανική πίεση - για μια περιορισμένη εκεχειρία που αφορά τα πλήγματα εναντίον ενεργειακών εγκαταστάσεων, και οι δύο πλευρές έχουν στοχοθετήσει αυτές τις υποδομές τις τελευταίες ημέρες.

Παράλληλα συνεχίζονται οι βίαιες συγκρούσεις στην περιφέρεια Κουρσκ, όπου οι ρωσικές δυνάμεις προχωρούν με πρωτοφανή ταχύτητα τις τελευταίες εβδομάδες εκδιώκοντας τα ουκρανικά στρατεύματα από το ρωσικό έδαφος.

Russia is burning 🇷🇺🔥



Massive fire at the Kavkazkaya oil depot just got worse—secondary explosions reported, more injuries, and now the blaze has spread to 10,000m² (2.5 acres).



Putin wanted to turn Ukraine into rubble, but karma had other plans.pic.twitter.com/WtFojOb2Fs