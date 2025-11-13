Ρωσία: Όμιλος διαχείρισης λιμένων δηλώνει ότι τα συστήματά του έγιναν στόχος κυβερνοεπίθεσης από ξένους χάκερ

Ο ρωσικός όμιλος Port Alliance, που διαχειρίζεται ένα δίκτυο θαλάσσιων τερματικών σταθμών φορτίου, ανακοίνωσε σήμερα ότι τα συστήματά του έγιναν στόχος κυβοερνοεπίθεσης από ξένους χάκερ για τρεις ημέρες σε επίθεση τύπου DDoS (επίθεση κατανεμημένης άρνησης υπηρεσίας) και μια απόπειρα hacking (ηλεκτρονικής παρείσφρησης).

Οι επιθέσεις τύπου DDoS υπερφορτώνονουν ιστοτόπους και εφαρμογές, ώστε να μην είναι πλέον διαθέσιμοι.

Σε ανακοίνωσή του, ο ρωσικός όμιλος τόνισε ότι κρίσιμης σημασίας τμήματα της ψηφιακής του υποδομής έγιναν στόχος επίθεσης που είχε στόχο τη διακοπή των εξαγωγών άνθρακα και ορυκτών λιπασμάτων στους θαλάσσιους τερματικούς σταθμούς του στις περιοχές της Βαλτικής, της Μαύρης Θάλασσας, της Άπω Ανατολής και της Αρκτικής.

Η επίθεση αποκρούστηκε με επιτυχία και οι λειτουργίες παρέμειναν ανεπηρέαστες, ανακοίνωσε η Port Alliance.

Οι ρωσικές αρχές και κρατικές εταιρείες έχουν αναφέρει τακτικά απόπειρες επιθέσεων DDoS και hacking από το εξωτερικό από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία το 2022.

Η Ουκρανία και ορισμένες δυτικές χώρες έχουν με τη σειρά τους κατηγορήσει τη Ρωσία για κυβερνοεπιθέσεις.

Ο όμιλος Port Alliance διαχειρίζεται τερματικούς σταθμούς φορτίου σε πέντε ρωσικά λιμάνια.