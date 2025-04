Στη Ρωσία ο Στιβ Γουίτκοφ - Συναντήθηκε με τον εκπρόσωπο του Πούτιν για τις επενδύσεις (vid)

Ο Στιβ Γουίτκοφ, ειδικός απεσταλμένος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκε την Παρασκευή (11/04) με τον Κίριλ Ντμίτριεφ, τον ειδικό απεσταλμένο του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν για τις επενδύσεις και την οικονομική συνεργασία στην Αγία Πετρούπολη, όπως μετέδωσαν ρωσικά κρατικά πρακτορεία ειδήσεων.

Συγκεκριμένα, οι δύο αξιωματούχοι έφυγαν μαζί από ένα ξενοδοχείο στο κέντρο της Αγίας Πετρούπολης, μετέδωσε ένας ανταποκριτής του TASS.

Ο Γουίτκοφ έφτασε στην Αγία Πετρούπολη νωρίτερα την Παρασκευή και ενδέχεται να έχει συνομιλίες με τον Πούτιν. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ο Αμερικανός αξιωματούχος να συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο.

Η επίσκεψη Γουίτκοφ έρχεται εν μέσω της συνεχιζόμενης ρωσοαμερικανικής προσέγγισης και των διπλωματικών διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

