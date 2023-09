Ρωσία: Ο Ραμζάν Καντίροφ «είναι ζωντανός και καλά στην υγεία του» σύμφωνα με βίντεο (vid)

Το επίσημο κανάλι που διαθέτει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο ισχυρός ηγέτης της Τσετσενίας Ραμζάν Καντίροφ και ισχυρός σύμμαχος του Προέδρου Βλαντίμιρμ Πούτιν έδειξε σήμερα ένα βίντεο με τον Καντίροφ, διαψεύδοντας τις αναφορές μέσων κοινωνικής δικτύωσης ότι η κατάσταση της υγείας του είναι άσχημη.

Το Κρεμλίνο όταν ρωτήθηκε αυτήν την εβδομάδα για τις αναφορές που ισχυρίζονται ότι ο 46χρονος ηγέτης της Τσετσενίας νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Μόσχας, απάντησε ότι δεν έχει πληροφορίες για το ζήτημα αυτό.

Αλλά το βίντεο που αναρτήθηκε στο κανάλι Telegram του Καντίροφ δέιχνει τον ίδιο να κάθεται δίπλα στο κρεβάτι ενός άνδρα που αποκαλείται «ο αγαπητός μας θείος Μαγκομέντ Αμπτνουλχαμίντοβιτς Καντίροφ» τον οποίο φιλάει στο χέρι και στο κεφάλι. Δεν είναι σαφές πότε είχε γυριστεί το βίντεο.

Kadyrov denied rumors about his hospitalization in the Kremlin's Central Clinical Hospital



But he confirmed that he was there to visit a relative, his uncle Magomed Kadyrov, who is seriously ill but already "recovering". pic.twitter.com/8dNFmopUMs