Ρωσία: Ο Πούτιν τόνισε πως θέλει να ενισχύσει τις σχέσεις της Μόσχας με τη Συρία

Το μήνυμα «η Ρωσία είναι έτοιμη για εμβάθυνση των σχέσεων με τη Συρία» έστειλε ο Βλαντίμιρ Πούτιν κατά την έναρξη της συνάντησης του την Τετάρτη με τον πρόεδρο της Συρίας, Αχμέντ αλ Σαράα, στο Κρεμλίνο.

Στις on camera δηλώσεις των δύο πολιτικών, ο Πούτιν συνεχάρη Σαράα για τη διεξαγωγή των κοινοβουλευτικών εκλογών νωρίτερα αυτό το μήνα και δήλωσε ότι η Μόσχα είναι έτοιμη για την ενίσχυση των σχέσεων με τη Δαμασκό.

Από την πλευρά του, ο Σαράα υποστήριξε πως θα σεβαστεί τις διμερείς συμφωνίες που είχαν υπογραφεί πριν τον Δεκέμβριο του 2024, όταν η νέα ηγεσία της Δαμασκού ανέλαβε την εξουσία και εκδίωξε τον πρώην πρόεδρο της Συρίας, Μπασάρ αλ Άσαντ σε φυγή από τη χώρα.

Όπως έχει γίνει γνωστό, ο Σαράα αναμένεται να ζητήσει την παράδοση του Άσαντ -που βρίσκεται στη Ρωσία- στις συριακές αρχές.

«Ψηλά» στο ενδιαφέρον βρίσκεται και το τι θα γίνει με το μέλλον των ρωσικών στρατιωτικών βάσεων στη Συρία.

Η Μόσχα διαθέτει δύο σημαντικές στρατιωτικές βάσεις στη Συρία: την αεροπορική βάση Χμεϊμίμ στην επαρχία Λατάκια και μια ναυτική βάση στο Ταρτούς, στην ακτή.