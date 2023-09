Ρωσία: Νυχτερινή επίθεση σε ουκρανικό λιμάνι λίγες ώρες πριν τις συνομιλίες Ερντογάν - Πούτιν για τα σιτηρά

Η Ρωσία εξαπέλυσε τη δεύτερη επίθεσή της μέσα σε δύο νύχτες εναντίον ουκρανικών λιμανιών, με τους Ουκρανούς αξιωματούχους να προειδοποιούν τους κατοίκους του Ιζμαΐλ να παραμείνουν σε καταφύγια τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας.

Ο Όλεγκ Κίπερ, ο κυβερνήτης της Οδησσού, δήλωσε ότι η Μόσχα εξαπέλυσε επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος σχεδόν δύο ωρών εναντίον της πόλης, ενός από τα δύο μεγάλα λιμάνια εξαγωγής σιτηρών της Ουκρανίας στον ποταμό Δούναβη στο νότιο τμήμα της περιοχής. Η ουκρανική πολεμική αεροπορία δήλωσε επίσης ότι τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη είχαν βάλει στο στόχαστρο την κοντινή περιοχή Κίλι.

Μια ημέρα νωρίτερα, η Ρωσία επιτέθηκε στο λιμάνι του Δούναβη Ρένι. Το υπουργείο Άμυνας στη Μόσχα δήλωσε ότι τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη είχαν πλήξει αποθήκες καυσίμων που χρησιμοποιούνται από τον ουκρανικό στρατό.

Η Ρωσία στοχεύει ολοένα και περισσότερο τις λιμενικές υποδομές από τον Ιούλιο, όταν αποσύρθηκε από τη συμφωνία που μεσολάβησε από τον ΟΗΕ και την Τουρκία και η οποία επέτρεπε στην Ουκρανία να εξάγει τα σιτηρά της μέσω των λιμανιών της στη Μαύρη Θάλασσα.

Η επίθεση της Δευτέρας έρχεται λίγες ώρες πριν από τη συνάντηση μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του Τούρκου ομολόγου του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατά την οποία ο Τούρκος αναμένεται να πιέσει για την αναβίωση της συμφωνίας.

Η ουκρανική αεράμυνα κατέρριψε 17 μη επανδρωμένα αεροσκάφη με στόχο την περιοχή της Οδησσού, δήλωσε ο κυβερνήτης σε ανάρτησή του στο Telegram, αλλά πρόσθεσε ότι «δυστυχώς υπήρξαν και χτυπήματα».

Σε μια επικαιροποίηση προηγούμενων αναρτήσεων ανέφερε ότι η επίθεση στο Ιζμαΐλ διήρκεσε συνολικά τρεισήμισι ώρες. Αρκετά κτίρια, συμπεριλαμβανομένων αποθηκών, επλήγησαν και γεωργικά μηχανήματα και βιομηχανικός εξοπλισμός υπέστησαν ζημιές, είπε.

Αρκετές πυρκαγιές ξέσπασαν επίσης σε κατοικίες πολιτών λόγω πτώσης συντριμμιών, είπε, αλλά έκτοτε έχουν σβήσει. Δεν υπήρξαν θάνατοι ή τραυματισμοί.

Μόσχα έκανε γνωστό πως κατά τη διάρκεια της νύχτας οι ένοπλες δυνάμεις της κατέστρεψαν στη Μαύρη Θάλασσα τέσσερα ταχύπλοα στα οποία επέβαιναν ομάδες καταδρομέων της Ουκρανίας.

Τις πρώτες πρωινές ώρες, «στο βορειοδυτικό τμήμα της Μαύρης Θάλασσας (...) αεροσκάφη της αεροπορίας ναυτικού του στόλου της Μαύρης Θάλασσας κατέστρεψαν τέσσερα ταχύπλοα ‘Willard Sea Force’ αμερικανικής κατασκευής (που μετέφεραν) αποβατικές ομάδες των ένοπλων δυνάμεων της Ουκρανίας κινούμενα προς την κατεύθυνση» του ακρωτηρίου Ταρχάνχουτ, στο δυτικό τμήμα της χερσονήσου της Κριμαίας, ανέφερε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας μέσω Telegram.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Ουκρανίας δήλωσε ότι ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπεσαν και πυροδοτήθηκαν σε ρουμανικό έδαφος τη Δευτέρα κατά τη διάρκεια νυχτερινής επίθεσης σε ουκρανική λιμενική υποδομή στον ποταμό Δούναβη.

During a mass overnight Russian attack near the port of #Izmail, Russian #Shahed attack drones crashed and detonated in Romania, reported the spokesman for the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine, Oleg Nikolenko.



On the photo explosion in #Romania. pic.twitter.com/3sfUhXjXke