Ρωσία: Νέος διοικητής της Κεντρικής Στρατιωτικής Περιφέρειας ο «νικητής» του Αζοφστάλ

Η Ρωσία διόρισε επίσημα τον αντιστράτηγο Αντρέι Μόρντβιτσεφ ως διοικητή της Κεντρικής Στρατιωτικής Περιφέρειας της χώρας, αντικαθιστώντας τον προαχθέντα αντισυνταγματάρχη Αλεξάντερ Λάπιν, ανέφερε σήμερα το πρακτορείο ειδήσεων RBC.

