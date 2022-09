Ρωσία: Νεαρός άνοιξε πυρ σε στρατολογικό γραφείο

Ένοπλος κρατείται επειδή άνοιξε πυρ σε γραφείο στρατολόγησης στην επαρχία Ιρκτσούκ της Ρωσίας.

Ο άνδρας, ο οποίος σε βίντεο που αναρτήθηκε στα social media φαίνεται να συστήνεται στους αστυνομικούς ως Ρουσλάν Ζινίν, 25 ετών, άρχισε να πυροβολεί στο γραφείο του Ούστ- Ιλίμσκ. Άλλο βίντεο τον δείχνει να πυροβολεί τουλάχιστον μία φορά μες στην υπηρεσίας.

Video of a Russian man opening fire and killing the military commandant in a draft centre in the city of Úst-Ilimsk in Irkutsk region. The military commandant was the head of the local draft committee. He has died, according to reports. pic.twitter.com/knnWNJxE9Y

Ο κυβερνήτης της περιοχής του Ιρκτσούκ, Ίγκορ Κομπζεφ, σε ανάρτηση του στο Telegram, ανέφερε ότι ο επικεφαλής του γραφείου στρατολόγησης ήταν στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση και ότι ο συλληφθείς «θα τιμωρηθεί οπωσδήποτε».

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός δράστης φέρεται να είχε στρατολογηθεί και να προτίμησε να καταλήξει στην φύλακή αντί να πάει στον πόλεμο.

Μια σειρά από γραφεία στρατολόγησης έχουν δεχθεί επιθέσεις από τη μέρα που ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν ανακοίνωση τη μερική κινητοποίηση.

An arson took place at the military registration and enlistment office in #Uryupinsk.



The arsonist was detained, propaganda channels reported. It turned out to be #Russian nationalist Mikhail Filatov. According to him, he wanted to show his attitude to the war. pic.twitter.com/7Q4stZdycy