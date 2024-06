Ρωσία: «Μπλόκο» σε ΕΡΤ, ertnews.gr και δεκάδες ευρωπαϊκά ΜΜΕ

Η Ρωσία μπλοκάρει την πρόσβαση στο ertnews.gr και το ert.gr μεταξύ λίγων ακόμη ελληνικών site σε αντίποινα για τον αποκλεισμό από την Ευρωπαϊκή Ένωση ρωσικών πρακτορείων και ιστοσελίδων.

Για την ακρίβεια, σύμφωνα με την ΕΡΤ μπλοκάρει ΜΜΕ και από τις 27 χώρες.

Επίσης, η Ρωσία μπλόκαρε την αγγλόφωνη Cyprus Mail στην Κύπρο.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε τον Μάιο ότι ανέστειλε την μετάδοση τεσσάρων «προπαγανδιστικών δικτύων που έχουν διασυνδέσεις με το Κρεμλίνο» όπως τα χαρακτήρισε, αφαιρώντας τους τα δικαιώματα μετάδοσης εντός της ΕΕ.

Είχε αναφέρει τότε ότι η απαγόρευση αφορούσε το Voice of Europe, το ειδησεογραφικό πρακτορείο RIA, και τις εφημερίδες Izvestia και Rossiyskaya Gazeta.

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών ανταπέδωσε σήμερα, δημοσιεύοντας έναν κατάλογο με 81 μέσα ενημέρωσης από 24 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως επίσης και πανευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης, οι εκπομπές των οποίων δεν θα είναι πλέον προσβάσιμες στην ρωσική επικράτεια.

Το υπουργείο, κατηγορεί τα ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης για « συστηματική μετάδοση ανακριβών πληροφοριών» για την «ειδική στρατιωτικής επιχείρηση» όπως αποκαλεί τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Το ειδησεογραφικό πρακτορείο της Γαλλίας Agence France-Presse, η κρατική τηλεόραση της Αυστρίας ORF, το τηλεοπτικό δίκτυο RTE της Ιρλανδίας και το ισπανικό πρακτορείο ειδήσεων EFE, είναι μεταξύ των μέσων ενημέρωσης που συμπεριλήφθηκαν στον κατάλογο της Ρωσίας, μαζί με πολλά άλλα εθνικά τηλεοπτικά δίκτυα , εφημερίδες όπως και το Politico.

France's Agence France-Presse news agency, Austria's ORF state TV company, Ireland's RTE broadcaster, and Spain's EFE news agency were among the outlets affected by the Russian move along with many other national broadcasters, newspapers, and Politico.

«H Ρωσική Ομοσπονδία, έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει σε διάφορα επίπεδα ότι οι παρενοχλήσεις των εγχώριων δημοσιογράφων της που έχουν πολιτικά κίνητρα και οι αδικαιολόγητες απαγορεύσεις ρωσικών μέσων ενημέρωσης στην ΕΕ δεν θα μείνουν αναπάντητες» αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

«Παρά ταύτα, οι Βρυξέλλες και οι πρωτεύουσες των χωρών της ΕΕ επέλεξαν να ακολουθήσουν την οδό της κλιμάκωσης, αναγκάζοντας τη Μόσχα να υιοθετήσει αντίποινα και αναλογικά αντίμετρα».

Αναφέρει επίσης στην ανακοίνωση του ότι θα επανεξετάσει τη δική της απαγόρευση εάν η ΕΕ άρει τους περιορισμούς της για το RIA, τη Izvestia και την εφημερίδα Rossiyskaya Gazeta, τις οποίες χαρακτήρισε ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Βιτσισλάβ Βολόντιν, ο πρόεδρος της Κάτω Βουλής της Κρατικής Δούμας, είχε δηλώσει τον Μάιο ότι η κίνηση της ΕΕ έδειξε ότι η Δύση αρνείται να δεχτεί οποιαδήποτε εναλλακτική άποψη και καταστρέφει την ελευθερία του λόγου.