Ρωσία: Επίθεση με νεκρούς και τραυματίες σε μια συναγωγή και σε ορθόδοξες εκκλησίες στο Νταγκεστάν (vid)

Έξι αστυνομικοί και ένας ιερέας σκοτώθηκαν και 12 άτομα τραυματίστηκαν στο Νταγκεστάν στον βόρειο Καύκασο, όταν ένοπλοι άνοιξαν πυρ σε μια συναγωγή και σε μία ορθόδοξη εκκλησία στο Ντέρμπεντ, με πολλά ρωσικά ΜΜΕ να κάνουν λόγο για τρομοκρατική επίθεση.

Δύο εκ των ένοπλων σκοτώθηκαν από πυρά, ανέφερε το ανεπίσημο κανάλι Baza Telegram, το οποίο βρίσκεται κοντά στις υπηρεσίες ασφαλείας.

Σύμφωνα με την Εθνική Αντιτρομοκρατική Επιτροπή της Ρωσίας, ένας ιερέας της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας και αστυνομικοί σκοτώθηκαν από την επίθεση σε δύο ορθόδοξες εκκλησίες, μια συναγωγή και ένα αστυνομικό τμήμα στο Ντέρμπεντ και τη Mαχάτσκαλα.

Το υπουργείο Εσωτερικών ανέφερε επίσης ότι μια συναγωγή και μια ορθόδοξη εκκλησία, και οι δύο στόχοι των επιθέσεων, πυρπολήθηκαν.

Η ρωσική αντιτρομοκρατική υπηρεσία ανέφερε ότι αστυνομικοί και ένας ιερέας σκοτώθηκαν σήμερα στις επιθέσεις που εξαπέλυσαν ένοπλοι σε δύο ορθόδοξες εκκλησίες και σε μια συναγωγή στην περιοχή αυτή.

#BREAKING Possible terror attack reported on a synagogue and a church in Derbent, Dagestan, Russia. According to preliminary information, one police officer was killed and one was injured. Unknown people in black are shooting at police cars. pic.twitter.com/QMyMYKHtOc

Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, ένας αξιωματικός σκοτώθηκε όταν έπεσε θύμα πυροβολισμού σε μια συναγωγή στο Ντέρμπεντ η οποία τυλίχθηκε στις φλόγες.

Η συναγωγή πυρπολήθηκε μετά την επίθεση, ανέφεραν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων και στη συνέχεια οι δράστες τράπηκαν σε φυγή με αυτοκίνητο

‼️ In the Russian republic of Dagestan, there are reports of shooting and explosions



In Derbent, unknown individuals opened fire on an Orthodox church and a synagogue, resulting in a fire at the scene. An interception plan has been initiated.



Additionally, a traffic police post… pic.twitter.com/9btxR9hjTe