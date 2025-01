Ρωσία: Μεγάλη πυρκαγιά στα διυλιστήρια της Rosneft από επίθεση ουκρανικών drones (vids)

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε στο διυλιστήριο Rosneft στη ρωσική πόλη Ραζάν μετά από επιδρομές ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Ο δήμαρχος της Μόσχας Σεργκέι Σομπιάνιν δήλωσε νωρίς την Παρασκευή ότι μονάδες αεράμυνας αναχαίτισαν επιθέσεις ουκρανικών drones σε τέσσερα σημεία γύρω από τη ρωσική πρωτεύουσα.

MASSIVE fire at the Rosneft refinery in the Russian city of Ryazan following Ukrainian drone strikes tonight. pic.twitter.com/ZnDsDBAvgl

Ο Σομπιάνινδήλωσε στο Telegram ότι μονάδες αεράμυνας νοτιοανατολικά της πρωτεύουσας απέκρουσαν μία ομάδα «εχθρικών» μη επανδρωμένων αεροσκαφών, χωρίς να διευκρινίσει πόσα ήταν τα εμπλεκόμενα αεροσκάφη.

«Στο σημείο όπου έπεσαν θραύσματα, δεν σημειώθηκαν ζημιές ή θύματα», έγραψε ο Σομπιάνιν χωρίς να διευκρινίσει πόσα μη επανδρωμένα αεροσκάφη εμπλέκονται. «Ειδικά συνεργεία έκτακτης ανάγκης βρίσκονται στο σημείο». Πρόσθεσε δε ότι δύο drones που κατευθύνονταν επίσης προς τη Μόσχα είχαν καταρριφθεί από την αεράμυνα στην περιοχή Ποντόλσκ, νότια της πρωτεύουσας.

Τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων ανέφεραν ότι η Rosaviatsiya, η ομοσπονδιακή υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας, δήλωσε ότι δύο αεροδρόμια της Μόσχας, το Βνούκοβο και το Ντομοντέντοβο, διεκπεραιώνουν τις πτήσεις μετά την αναστολή της λειτουργίας τους για ένα διάστημα. Έξι πτήσεις ανακατευθύνθηκαν σε άλλα αεροδρόμια.

Στην περιοχή Ριαζάν, νοτιοανατολικά της Μόσχας, ο κυβερνήτης της περιφέρειας Πάβελ Μάρκοφ δήλωσε στο Telegram ότι οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης αντιμετωπίζουν τα επακόλουθα της αεροπορικής επίθεσης.

Ο Μάρκοφ δήλωσε ότι τα συνεργεία έκτακτης ανάγκης είχαν σβήσει μια πυρκαγιά αφού συντρίμμια από drone είχαν προκαλέσει ζημιές σε ένα σπίτι. Μονάδες αεράμυνας, είπε, είχαν καταστρέψει drones στην περιοχή.

Ανεπίσημα κανάλια στο Telegram ανάρτησαν βίντεο με μεγάλες πυρκαγιές στην πόλη και δήλωσαν ότι είχαν πληγεί μια αποθήκη αποθήκευσης πετρελαίου και ένας σταθμός παραγωγής ενέργειας.

Ο κυβερνήτης της περιοχής Τούλα, επίσης νότια της Μόσχας, δήλωσε στο Telegram ότι δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη είχαν «εξουδετερωθεί».

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας είχε δηλώσει νωρίτερα ότι κατέστρεψε 49 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε διάστημα τριών ωρών αργά την Πέμπτη, τα περισσότερα από αυτά πάνω από την περιοχή του Κουρσκ κοντά στα ουκρανικά σύνορα.

Το υπουργείο, σε μια αναφορά στο Telegram, δήλωσε ότι 37 μη επανδρωμένα αεροσκάφη είχαν καταστραφεί μόνο στην περιοχή του Κουρσκ

Ανεπίσημα ρωσικά κανάλια στο Telegram είχαν αναφέρει έναν «μεγάλο αριθμό» μη επανδρωμένων αεροσκαφών πάνω από την περιοχή του Κουρσκ και είχαν αναρτήσει βίντεο με εκρήξεις.

UAV's attacked the largest Ryazan oil refinery Rosneft. Drones have been flying one after another for 2 hours. Explosions thunder. The thermal power plant nearby is also burning tonight.



