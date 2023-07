Ρωσία: «Μαζικό χτύπημα εκδίκησης» τη νύχτα στην Ουκρανία μια μέρα μετά την έκρηξη στη γέφυρα της Κριμαίας

«Μαζικό χτύπημα εκδίκησης» χαρακτήρισε το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας τα νυχτερινά πλήγματα που εξαπέλυσε σε δύο ουκρανικές πόλεις-λιμάνια μια ημέρα μετά την επίθεση στη γέφυρα της Κριμαίας, για την οποία κατηγόρησε το Κίεβο.

Το υπουργείο ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι έπληξε την Οδησσό και το Μικολάγιεφ και έπληξε όλους τους στόχους.

Ουκρανικές «λιμενικές υποδομές» υπέστησαν ζημιές κατά τη ρωσική επιδρομή με πυραύλους τα ξημερώματα στην Οδησσό, μερικές ώρες αφού εξέπνευσε η ισχύς της συμφωνίας που υπέγραψαν τον Ιούλιο του 2022 η Ουκρανία και τη Ρωσία και επέτρεπε την ασφαλή εξαγωγή σιτηρών μέσω της Μαύρης Θάλασσας, έκαναν γνωστό οι ένοπλες δυνάμεις.

«Έξι πύραυλοι Καλίμπρ εκτοξεύθηκαν από τα νερά της Μαύρης Θάλασσας εναντίον της Οδησσού», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η επιχειρησιακή διοίκηση της νότιας Ουκρανίας, διαβεβαιώνοντας πως καταρρίφθηκαν από την αντιαεροπορική άμυνα αλλά συντρίμμια τους «προκάλεσαν ζημιές σε λιμενικές υποδομές και ιδιωτικές κατοικίες».

