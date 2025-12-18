Ρωσία: Το Κρεμλίνο ετοιμάζεται για διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ για την Ουκρανία

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι η Ρωσία προετοιμάζεται για επαφές με τις Ηνωμένες Πολιτείες προκειμένου να λάβει λεπτομέρειες σχετικά με τις συνομιλίες των ΗΠΑ με τις ευρωπαϊκές δυνάμεις και την Ουκρανία για μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία που θα θέσει τέλος στη σύγκρουση στην Ουκρανία.

Το Politico ανέφερε ότι αξιωματούχοι των ΗΠΑ και της Ρωσίας αναμένεται να συναντηθούν στο Μαϊάμι το Σαββατοκύριακο και ότι η ρωσική αντιπροσωπεία θα περιλαμβάνει τον απεσταλμένο του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν για επενδύσεις, Κιρίλ Ντμίτριεφ.

Όταν ρωτήθηκε για τις αναφορές των μέσων ενημέρωσης σχετικά με μια συνάντηση στο Μαϊάμι, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι έχουν προγραμματιστεί επαφές με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Πράγματι, προετοιμάζουμε ορισμένες επαφές με τους Αμερικανούς ομολόγους μας, προκειμένου να λάβουμε πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα των εργασιών που έχουν πραγματοποιήσει οι Αμερικανοί με τους Ευρωπαίους και την Ουκρανία», δήλωσε ο Πεσκόφ.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πραγματοποιήσει συνομιλίες με τη Ρωσία, και ξεχωριστά με το Κίεβο και τους Ευρωπαίους ηγέτες, σχετικά με προτάσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία.

Ο Πούτιν δήλωσε την Τετάρτη ότι η Ρωσία θα καταλάβει περισσότερα εδάφη στην Ουκρανία με τη βία, εάν το Κίεβο και οι Ευρωπαίοι πολιτικοί, τους οποίους χαρακτήρισε «νεαρά γουρούνια», δεν αποδεχθούν τις προτάσεις των ΗΠΑ για ειρηνευτική συμφωνία.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες δηλώνουν ότι υποστηρίζουν το Κίεβο και ότι, εάν η Ρωσία νικήσει στην Ουκρανία, τότε η Μόσχα θα επιτεθεί κάποια μέρα σε ένα μέλος του ΝΑΤΟ. Το Κρεμλίνο έχει επανειλημμένα απορρίψει ως ανόητες τις ισχυρισμούς ότι η Ρωσία θα επιτεθεί σε ένα μέλος του ΝΑΤΟ.