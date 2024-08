Ρωσία: Κρατούμενοι που δηλώνουν μαχητές του ISIS σκότωσαν τουλάχιστον έναν φρουρό σε φυλακή

Κρατούμενοι συνέλαβαν την Παρασκευή (23/8) ομήρους σε μια φυλακή στην περιφέρεια του Βόλγκογκραντ στη Ρωσία και τουλάχιστον ένα μέλος του προσωπικού της φυλακής σκοτώθηκε, ανέφεραν κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Βίντεο που κυκλοφόρησε στα ρωσικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης φέρεται να δείχνει τουλάχιστον δύο επιτιθέμενους, ο ένας από τους οποίους είπε πως είναι μαχητές του Ισλαμικού Κράτους και πήραν τον έλεγχο της φυλακής στην πόλη Σουροβίκινο.

A group of Islamic State terrorists has seized the IK-19 prison in Surovikino, Volgograd Oblast, Russia. Several Russian Federal Penitentiary Service officers have been killed and several more are being held hostage. pic.twitter.com/u24qCuvzMB

Τουλάχιστον τέσσερις σωφρονιστικοί υπάλληλοι με στολή φαίνονται να κείτονται στο πάτωμα ή να κάθονται μέσα σε λίμνες αίματος στο βίντεο.

«Κατά τη διάρκεια συνεδρίασης μιας πειθαρχικής επιτροπής, κατάδικοι συνέλαβαν ομήρους μέλη του προσωπικού του σωφρονιστικού καταστήματος», ανέφερε σε ανακοίνωση η σωφρονιστική υπηρεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

«Μέτρα λαμβάνονται αυτή τη στιγμή για να απελευθερωθούν οι όμηροι. Υπάρχουν απώλειες».

⚡️🇷🇺 $2 million and a helicopter demanded by hostage-takers in IK-19 in the Volgograd region.



◾At the same time, the captors handed over the head of IK-19… pic.twitter.com/XxxQe5NtGa