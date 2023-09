Ρωσία: Κατεπείγουσα προσγείωση αεροσκάφους με 159 επιβαίνοντες (vid)

Ένα Airbus A320 της ρωσικής εταιρείας Ouralskie Avialinii χρειάσθηκε να πραγματοποιήσει σήμερα κατεπείγουσα προσγείωση στην περιφέρεια Ναβασιμπίρσκ της δυτικής Σιβηρίας, εξαιτίας αδιευκρίνιστου τεχνικού προβλήματος, όπως μεταδίδουν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

⚠️🛬🇷🇺 - Images of the emergency landing site of a plane in the #Novosibirsk region, #Russia. pic.twitter.com/DHCuS7eZm7