Ρωσία: Η επίθεση της Ουκρανίας στο Μπέλγκοροντ διέκοψε την ηλεκτροδότηση σε χιλιάδες σπίτια

Ολονύκτιοι ουκρανικοί βομβαρδισμοί στην ρωσική περιοχή του Μπέλγκοροντ προκάλεσαν ζημιές σε ενεργειακές υποδομές, διακόπτοντας την ηλεκτροδότηση σε χιλιάδες καταναλωτές, ανακοίνωσε τη Δευτέρα ο κυβερνήτης της περιοχής που συνορεύει με την Ουκρανία.

Αν και οι μηχανικοί και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης αποκατέστησαν την παροχή ρεύματος σε σχεδόν 34.000 νοικοκυριά έως το πρωί της Δευτέρας, περίπου 5.400 καταναλωτές σε 24 δήμους παρέμεναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, ανέφερε ο κυβερνήτης Βιατσεσλάβ Γκλάντκοφ στην πλατφόρμα μηνυμάτων Telegram.

Το Μπέλγκοροντ και άλλες περιοχές που συνορεύουν με την Ουκρανία έχουν δεχθεί επανειλημμένως πυρά πυροβολικού και επιθέσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών, καθώς ο πόλεμος που εξαπέλυσε η Μόσχα εναντίον του Κιέβου το 2022 έχει επεκταθεί σε ρωσικό έδαφος, διαταράσσοντας την καθημερινή ζωή και προκαλώντας ζημιές σε κρίσιμες υποδομές.

Η Ουκρανία δεν σχολίασε άμεσα την επίθεση. Και οι δύο πλευρές δηλώνουν ότι οι επιθέσεις τους σε εχθρικό έδαφος στοχεύουν στην καταστροφή υποδομών κρίσιμων για τη συνολική πολεμική προσπάθεια.