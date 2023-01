Ρωσία: Η αποστολή βρετανικών αρμάτων μάχης στην Ουκρανία θα «εντείνει» τις μάχες

Η αποστολή των βρετανικών αρμάτων μάχης Challengers 2 στην Ουκρανία, η οποία ανακοινώθηκε από το Λονδίνο, απλώς θα «εντείνει» τις μάχες και είναι απίθανο να αντιστρέψει την κατάσταση στο μέτωπο, ανέφερε η ρωσική πρεσβεία στο Λονδίνο.

«Η αποστολή αρμάτων μάχης δεν θα επιταχύνει σε καμία περίπτωση το τέλος των στρατιωτικών εχθροπραξιών, αλλά το μόνο που θα κάνει είναι να τις εντείνει, προκαλώντας περαιτέρω απώλειες», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η πρεσβεία, προσθέτοντας ότι είναι «απίθανο» ότι αυτά τα άρματα μάχης θα βοηθήσουν τον ουκρανικό στρατό να «ανατρέψει την κατάσταση στο πεδίο της μάχης».

Ο Ζελένσκι χαιρέτιζει την απόφαση της Βρετανίας

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαιρέτισε σήμερα την απόφαση της Βρετανίας να παράσχει βαρέα άρματα μάχης στη χώρα του, υποστηρίζοντας ότι το Λονδίνο «στέλνει το σωστό μήνυμα» καθώς το Κίεβο αυξάνει τα αιτήματά του για στρατιωτικό εξοπλισμό.

«Κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας με τον πρωθυπουργό Ρίσι Σούνακ, τον ευχαρίστησα για τη λήψη αποφάσεων που όχι μόνο μας ενισχύουν στο πεδίο της μάχης, αλλά στέλνουν και το σωστό μήνυμα στους εταίρους μας», έγραψε ο Ζελένσκι στο Twitter.

Always strong support of the UK is now impenetrable and ready for challenges. In a conversation with the Prime Minister, @RishiSunak, I thanked for the decisions that will not only strengthen us on the battlefield, but also send the right signal to other partners.