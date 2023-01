Ρωσία: Χάρτης της πρεσβείας στη Σουηδία απεικονίζει τα εδάφη χωρίς τις προσαρτήσεις

Η ρωσική πρεσβεία στη Σουηδία κοινοποίησε χθες στον επίσημο λογαριασμό της στο twitter έναν χάρτη της Ευρώπης που δείχνει την Ουκρανία με τα διεθνώς αναγνωρισμένα σύνορά της, σε πλήρη αντίθεση με τις αξιώσεις της Μόσχας για προσάρτηση ουκρανικών εδαφών.

Ο χάρτης που κοινοποιήθηκε από την πρεσβεία της Ρωσίας στη Σουηδία, δείχνει τιμές φυσικού αερίου ανά χώρα στην Ευρώπη, αλλά δεν απεικονίζει τις ουκρανικές περιοχές ως ρωσικό έδαφος.

Wonderful to see you using this map. Such realism and honesty about international frontiers is all to rare in the @mfa_russia.#CrimeaIsUkraine pic.twitter.com/h8QEg9j04k