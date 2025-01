Ρωσία: Φωτιά σε διυλιστήριο στο Βόλγκογκραντ από επίθεση ουκρανικού drone (vid)

Ένα διυλιστήριο στο Βόλγκογκραντ, μια περιοχή νότια της Ρωσίας, έπιασε φωτιά έπειτα από επίθεση ουκρανικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους, αλλά η πυρκαγιά έχει πλέον σβήσει, δήλωσε την Παρασκευή ο κυβερνήτης της περιοχής.

Ο κυβερνήτης Αντρέι Μποτσάροφ ανέφερε στο Telegram ότι η ρωσική αεράμυνα απέκρουσε την επίθεση οκτώ drones στην περιοχή του.

«Ως αποτέλεσμα της πτώσης συντριμμιών από ένα από τα drones, ξέσπασε πυρκαγιά στο έδαφος ενός διυλιστηρίου πετρελαίου, η οποία κατασβέστηκε αμέσως. Ένας τραυματισμένος εργαζόμενος του διυλιστηρίου νοσηλεύεται στο νοσοκομείο», δήλωσε.

💥 Russia: One of the largest oil refineries with annual capacity of 14.8 million tons struck by Ukrainian drones in Volgograd (Stalingrad).

Result of the strikes not yet known.

If successful, Ukraine has now taken out 16% of Russia's total refining capacity in a matter of days. https://t.co/xgrjnEkKH9 pic.twitter.com/pLAqdRStXC