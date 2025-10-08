Πόλεμος στην Ουκρανία

Ο Ρώσος αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριμπικάκοφ δήλωσε την Τετάρτη ότι η δυναμική που είχε δημιουργηθεί για την εξεύρεση ειρηνευτικής συμφωνίας για την Ουκρανία, μετά τη Σύνοδο Κορυφής μεταξύ του Βλαντιμίρ Πούτιν και του Ντόναλντ Τραμπ τον Αύγουστο, έχει εξαντληθεί.

Ο Ριμπιάκοφ τόνισε επίσης ότι η πιθανή εμφάνιση αμερικανικών πυραύλων Τόμαχοκ στην Ουκρανία θα σήμαινε μια «ποιοτική» αλλαγή στην κατάσταση, σύμφωνα με το πρακτορείο Interfax.

Ο Τραμπ δήλωσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι θα ήθελε να γνωρίζει τι σκοπεύει να κάνει η Ουκρανία με τους Τόμαχοκ πριν συμφωνήσει να τους παράσχει, καθώς δεν επιθυμεί να κλιμακωθεί ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Επίθεση στις θέσεις εκτόξευσης των Τόμαχοκ

Σημειώνεται πως ο Αντρέι Καρταπόλοφ, επικεφαλής της επιτροπής άμυνας του ρωσικού κοινοβουλίου, υπογράμμισε πως η Μόσχα θα προχωρήσει σε καταρρίψεις των Τόμαχοκ όπως και σε βομβαρδισμό των βάσεων από τις οποίες εκτοξεύονται οι πύραυλοι.

«Η απάντησή μας θα είναι σκληρή, ασαφής, μετρημένη και ασύμμετρη. Θα βρούμε τρόπους να βλάψουμε όσους μας προκαλούν προβλήματα», δήλωσε ο Αντρέι Καρταπόλοφ, επικεφαλής της επιτροπής άμυνας του ρωσικού κοινοβουλίου, στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Ο Καρταπόλοφ, πρώην αναπληρωτής υπουργός Άμυνας, είπε ότι δεν πιστεύει ότι οι Τόμαχοκ θα αλλάξουν κάτι στο πεδίο της μάχης, ακόμη και αν παραδοθούν στην Ουκρανία, καθώς, όπως είπε, μπορούν να δοθούν μόνο σε μικρούς αριθμούς – σε δεκάδες και όχι σε εκατοντάδες.

«Γνωρίζουμε πολύ καλά αυτούς τους πυραύους πώς πετούν, πώς να τους καταρρίψουμε.

Τους χρησιμοποιήσαμε στη Συρία, οπότε δεν υπάρχει τίποτα καινούργιο. Τα μόνα προβλήματα θα είναι για όσους τους προμηθεύουν και όσους τους χρησιμοποιούν. Εκεί θα είναι τα προβλήματα», είπε.

Ο Καρταπόλοφ αναφέρθηκε επίσης ότι η Μόσχα δεν έχει δει μέχρι στιγμής κανένα σημάδι ότι η Ουκρανία προετοιμάζει θέσεις εκτόξευσης για τους Τόμαχοκ, κάτι που, όπως είπε, το Κίεβο δεν θα μπορούσε να κρύψει αν αποκτούσε τέτοια πυραύλους. Αν και όταν αυτό συμβεί, είπε ότι η Ρωσία θα χρησιμοποιήσει drones και πυραύλους για να καταστρέψει τυχόν εκτοξευτές των βλημμάτων.