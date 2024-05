Ρωσία: Επτά οι νεκροί από την πτώση λεωφορείου σε ποταμό της Αγ. Πετρούπολης

Τουλάχιστον επτά είναι οι νεκροί από την πτώση λεωφορείου στον ποταμό Μόικα της Αγίας Πετρούπολης, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσε στη δημοσιότητα, το βράδυ της Παρασκευής, η Ερευνητική Επιτροπή της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στη 1 το μεσημέρι της Παρασκευής, όταν λεωφορείο με περίπου 20 επιβαίνοντες εξετράπη της πορείας του και έπεσε από γέφυρα στα νερά του ποταμού Μόικα.

At least three people were killed and six others were injured when a bus in St. Petersburg, Russia, drove off a bridge into the Moika River, authorities said. pic.twitter.com/cWUQnnAoin