Ρωσία: Επτά νεκροί από τις πυρκαγιές στα Ουράλια

Οι πυρκαγιές που μαίνονται έχουν κατακάψει εκτάσεις στα Ουράλια Όρη της Ρωσίας, σκοτώνοντας τουλάχιστον επτά ανθρώπους, ισοπεδώνοντας εκατοντάδες σπίτια, αναγκάζοντας σε εκκενώσεις και προκαλώντας έρευνες, δήλωσαν αξιωματούχοι τη Δευτέρα.

Οι πυρκαγιές είναι συχνό φαινόμενο στα τέλη της άνοιξης και το καλοκαίρι στα απέραντα δάση και τις χορταριασμένες στέπες της Ρωσίας, αλλά ορισμένες πρόσφατες πυρκαγιές έχουν πυροδοτήσει υποψίες για «αμέλεια».

Οι πυρκαγιές εξαπλώθηκαν σε ορισμένους οικισμούς στη νότια περιοχή Κουργκάν κοντά στα σύνορα με το Καζακστάν, προκαλώντας την επίσκεψη του υπουργού Εκτάκτων Αναγκών Αλεξάντερ Κουρένκοφ νωρίς τη Δευτέρα.

«Μέχρι στιγμής έξι άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στις πυρκαγιές στην περιοχή (του Κούργκαν), 14 έχουν τραυματιστεί», ανέφερε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, επικαλούμενο ιατρικούς αξιωματούχους.

Ένα έβδομο άτομο έχασε τη ζωή του στο χωριό Κράσνι Γιαρ στην περιοχή Τυούμεν, ενώ προσπαθούσε να σβήσει μια πυρκαγιά, και άλλα δύο άτομα τραυματίστηκαν, μετέδωσε το TASS.

In the Central Urals, residents have been experiencing water access problems since yesterday. In the Sverdlovsk region alone, the area of fires exceeded 50 thousand hectares pic.twitter.com/xEc6k75uSC