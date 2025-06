Ρωσία: Επτά νεκροί από κατάρρευση δύο γεφυρών και εκτροχιασμό τρένων (vid)

Σιδηροδρομική γέφυρα κατέρρευσε τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή στη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ (νοτιοδυτικά), η οποία γειτονεύει με την Ουκρανία, με αποτέλεσμα να εκτροχιαστεί διερχόμενος εμπορευματικός συρμός, ανακοίνωσε μέσω Telegram ο υπηρεσιακός περιφερειάρχης Αλεξάντερ Χινστάιν, διευκρινίζοντας πως κατά τα πρώτα στοιχεία, τραυματίστηκε μηχανοδηγός.

Η καταστροφή καταγράφτηκε μερικές ώρες μετά την κατάρρευση οδικής γέφυρας στην γειτονική περιφέρεια Μπριάνσκ με αποτέλεσμα να εκτροχιαστεί επιβατικός συρμός — το δυστύχημα αυτό έχει απολογισμό τουλάχιστον επτά νεκρούς και σχεδόν εβδομήντα τραυματίες, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Αλεξάντερ Μπόγκομαζ.

