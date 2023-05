Ρωσία: Επίθεση ουκρανικού drone σε αποθήκη πετρελαίου

Ένα ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος επιτέθηκε σε εγκατάσταση αποθήκευσης πετρελαίου στη ρωσική συνοριακή περιοχή του Μπριάνσκ, ανέφερε ο τοπικός κυβερνήτης σε ανάρτηση στο κανάλι του στο Telegram την Πέμπτη.

"A Ukrainian drone attacked the Rosneft Klintsovskyi oil depot, there were no casualties, the concrete base and a tank for storing oil products were partially damaged," the Bryansk governor said.



📍52.736519531866456, 32.23874698900509 pic.twitter.com/4cwBGPBSEc