Μια νέα έρευνα του ανεξάρτητου ρωσικού μέσου Verstka αποκαλύπτει ότι Ρώσοι διοικητές εκτελούν ή σκόπιμα στέλνουν στον θάνατο στρατιώτες που αρνούνται να πολεμήσουν στην Ουκρανία, αποτυπώνοντας μια ζοφερή εικόνα εσωτερικής βίας στον ρωσικό στρατό, αναφέρει δημοσίευμα του The Guardian.

Βασιζόμενη σε μαρτυρίες στρατιωτών, συγγενών νεκρών, διαρροές βίντεο και επίσημα αρχεία παραπόνων, η έρευνα αναφέρει ότι έχει ταυτοποιήσει 101 Ρώσους στρατιωτικούς που κατηγορούνται για δολοφονία, βασανιστήρια ή θανάσιμη τιμωρία των συναδέλφων τους, ενώ έχουν επιβεβαιωθεί τουλάχιστον 150 θάνατοι, με την πραγματική εικόνα να θεωρείται πολύ χειρότερη.

Από την έναρξη της πλήρους κλίμακας εισβολής στην Ουκρανία, κυκλοφορούσαν ήδη αναφορές για στρατιώτες που σκοτώθηκαν από τη δική τους πλευρά και για «μονάδες αποκλεισμού» που απέτρεπαν υποχωρήσεις. Το Κρεμλίνο αρνείται τα περιστατικά αταξίας, επιρρίπτοντας τα προβλήματα στον ουκρανικό στρατό. Ωστόσο, η έρευνα της Verstka παρουσιάζει τον πιο λεπτομερή κατάλογο μεθόδων επιβολής πειθαρχίας και τρόμου στο εσωτερικό του στρατού.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, διοικητές διόριζαν «εκτελεστές» για να πυροβολούν τους αρνητές, πετώντας τα πτώματα σε ποτάμια ή ρηχές τάφρους, ενώ άλλες φορές χρησιμοποιούσαν drones και εκρηκτικά για να «τελειώσουν» τραυματισμένους ή υποχωρούντες στρατιώτες. Κάποιοι στρατιώτες βασανίζονταν σε τάφρους καλυμμένες με μεταλλικά πλέγματα, τους περιέλουζαν με νερό και τους χτυπούσαν για ώρες ή και ημέρες, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις αναγκάζονταν να μάχονται μεταξύ τους μέχρι θανάτου.

The horrifying methods Russian officers are using to torture and kill their OWN men: Refusing orders or getting wounded is punished with fights to the death, 'execution shootings' and other extreme cruelties https://t.co/CpYkuhxdrX — Daily Mail (@DailyMail) October 30, 2025

Η έρευνα καταγράφει επίσης οικονομική εκβίαση, με στρατιώτες να αναγκάζονται να πληρώσουν για να αποφύγουν αποστολές αυτοκτονίας, ενώ όσοι αρνούνταν «μηδενίζονταν», δηλαδή εκτελούνταν. Πολλοί δράστες είναι μεσαίου βαθμού αξιωματικοί, ηλικίας 30-40 ετών, πολλοί βετεράνοι προηγούμενων εκστρατειών ή μετακινήσεις από ποινικά τάγματα, οι οποίοι σχεδόν ποτέ δεν διώχθηκαν.

Τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι μόνο το πρώτο εξάμηνο του 2025 υποβλήθηκαν 29.000 καταγγελίες στρατιωτών και οικογενειών, εκ των οποίων πάνω από 12.000 αφορούσαν τιμωρίες από ανώτερους. Πηγή από το γραφείο στρατιωτικού εισαγγελέα ανέφερε ότι υπάρχει άτυπη απαγόρευση έρευνας κατά διοικητών σε ζώνες μάχης, παρέχοντάς τους πλήρη ασυλία.

Η έρευνα της Verstka αποκαλύπτει μια στρατιωτική κουλτούρα ατιμωρησίας και βίας που έχει «κανονικοποιηθεί» σε μεγάλο μέρος του ρωσικού στρατού.