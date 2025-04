Ρωσία: Έκρηξη σε οπλοστάσιο ανατολικά της Μόσχας - Δεν υπάρχουν θύματα (vids)

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε η περιοχή Βλαντίμιρ έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε την Τρίτη, ανέφερε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, επικαλούμενο τις τοπικές Αρχές.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε από μη τήρηση των κανόνων ασφαλείας, προσθέτοντας πως σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες δεν υπάρχουν θύματα από το συμβάν, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Η πυρκαγιά είχε ως αποτέλεσμα την πυροδότηση και έκρηξη πυρομαχικών, τόνισε το υπουργείο.

Η ισχυρή έκρηξη συγκλόνισε την περιοχή Κιρζάτς όπου βρίσκεται η αποθήκη πυρομαχικών, μετέδωσαν νωρίτερα τοπικά μέσα ενημέρωσης και κανάλια στο Telegram, που βρίσκονται κοντά σε ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας.

Ο περιφερειακός κυβερνήτης του Βλαντίμιρ Αλεξάντερ Αβντέεφ δήλωσε νωρίτερα ότι σημειώθηκε έκρηξη στην περιοχή Κιρζάτς και το προσωπικό έκτακτης ανάγκης εργάζεται στον τόπο του συμβάντος, χωρίς να κάνει καμία αναφορά στο τι χτυπήθηκε και αν υπήρξαν θύματα.

Russian Telegram channels report explosions, huge fire and detonations in Kirzhach district, Vladimir region of Russia at or around the missile-artillery arsenal of Russian defense ministry.



The road from Moscow to Kirzhach has been closed off, a village nearby is being… pic.twitter.com/I2a6EtqyTZ