Ρωσία: 'Έκρηξη σε γέφυρα - Αναστέλλεται η λειτουργία των τρένων

Ζημιές προκλήθηκαν σε γέφυρα στην περιφέρεια Σαμάρα της Ρωσίας έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε λόγω παράνομης παρεμβολής, με αποτέλεσμα να ανασταλεί η κυκλοφορία των τρένων. Αυτό ανακοίνωσε τη Δευτέρα (4/3) η περιφερειακή εταιρεία διαχείρισης σιδηροδρόμων μετά τις αναφορές για έκρηξη στη γέφυρα, όπως αναφέρει το Reuters.

Από το περιστατικό «δεν υπάρχουν τραυματίες» και προκλήθηκε «από την παρέμβαση μη αδειοδοτημένων ατόμων», διευκρίνισε η εταιρεία.

There has been an explosion in Russia's Samara Oblast.



Reportedly, an IED was planted under the support of the bridge over the Chapaevka River. Three trains have been delayed so far. pic.twitter.com/nIEvmlpFbV