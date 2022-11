Ρωσία: Drone έπληξε αποθήκη πετρελαίου στο Οριόλ

Drone προκάλεσε την ανατίναξη αποθήκης πετρελαίου στη ρωσική περιοχή Όριολ σήμερα, αλλά χωρίς να προκαλέσει θύματα, δήλωσε ο περιφερειάρχης, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

"Γύρω στις 4 τα ξημερώματα σήμερα, ένα ύποπτο drone ανατίναξε μια αποθήκη πετρελαίου στον οικισμό Stalnoi Kon", δήλωσε ο κυβερνήτης Αντρέι ΚλίτσκοφT στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

"Δεν υπήρξαν θύματα. Όλες οι επιχειρησιακές υπηρεσίες εργάζονται στο σημείο", πρόσθεσε.

There was an explosion at an oil depot in the village of Stalnaya Konya in the #Oryol region of #Russia. Local authorities claim that the oil depot was blown up by a drone. pic.twitter.com/tGrvkpmFqr