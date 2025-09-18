Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών απέρριψε την Πέμπτη έκθεση της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Yale σχετικά με την αναγκαστική επανεκπαίδευση απελαθέντων παιδιών από την Ουκρανία, χαρακτηρίζοντάς την αντιεπιστημονική προπαγάνδα, γεμάτη κατασκευασμένες ιδέες και βασισμένη σε αμφισβητήσιμα δεδομένα.

Η Σχολή Δημόσιας Υγείας του Yale ανέφερε σε έκθεσή της ότι είχε εντοπίσει περισσότερες από 210 τοποθεσίες όπου παιδιά από την Ουκρανία έχουν μεταφερθεί για στρατιωτική εκπαίδευση, κατασκευή μη επανδρωμένων αεροσκαφών και άλλες μορφές αναγκαστικής επανεκπαίδευσης από τη Ρωσία, στο πλαίσιο ενός προγράμματος απελάσεων μεγάλης κλίμακας.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η έκθεση φαίνεται να αποτελεί προπαγάνδα και ότι η Ρωσία έχει ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο συλλογής των δεδομένων.

Η Ζαχάροβα εξέφρασε ιδιαίτερη ανησυχία για την εκτίμηση του Yale τον Ιούνιο ότι η Ρωσία είχε απελάσει παράνομα ή εκτοπίσει βίαια περίπου 35.000 παιδιά.

«Αυτές είναι ψευδείς κατασκευές, είναι κρίμα που η Σχολή Δημόσιας Υγείας του Yale δεν τις περιφρόνησε», δήλωσε η Ζαχάροβα. «Κανείς δεν μπαίνει στον κόπο να παράσχει στοιχεία και κανείς δεν φέρει καμία ευθύνη».

Η Ζαχάροβα είπε επίσης ότι τα δεδομένα στην έκθεση φαίνονται «κατασκευασμένα» και ότι υποψιάζεται ότι η έκθεση ήταν μέρος μιας δυτικής προπαγάνδας για να δικαιολογήσει την κατάσχεση ρωσικών περιουσιακών στοιχείων.

Η Ουκρανία υποστηρίζει ότι η Ρωσία έχει απελάσει παράνομα ή έχει εκτοπίσει βίαια περισσότερα από 19.500 παιδιά στη Ρωσία και τη Λευκορωσία, κατά παράβαση των Συμβάσεων της Γενεύης.

Η Ζαχάροβα είπε ότι η μόνη επίσημη λίστα που παραδόθηκε ποτέ στη Ρωσία σχετικά με τα παιδιά ήταν μια λίστα που στάλθηκε στη ρωσική αντιπροσωπεία κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων στην Κωνσταντινούπολη τον Ιούνιο του 2025. Είπε ότι υπήρχαν 339 ονόματα σε αυτήν τη λίστα.