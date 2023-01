Επίθεση στο Ντονέτσκ

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι για την ουκρανική πυραυλική επίθεση την Πρωτοχρονιά, η οποία κόστισε τη ζωή σε 89 Ρώσους στρατιώτες, ευθύνεται η παράνομη χρήση κινητών τηλεφώνων από τους στρατιώτες.

Η Μόσχα είχε προηγουμένως κάνει λόγο για 63 νεκρούς Ρώσους στρατιώτες στην επίθεση αυτή στη Μακιίφκα, στην επαρχία Ντονέτσκ, προπύργιο των φιλορώσων αυτονομιστών ανταρτών της ανατολικής Ουκρανίας.

Η ανακοίνωση αυτή του ρωσικού υπουργείου έγινε την ώρα που αυξάνεται η οργή μεταξύ Ρώσων σχολιαστών, που επικρίνουν ολοένα και περισσότερο τη χλιαρή, όπως τη θεωρούν, στρατιωτική επιχείρηση στην Ουκρανία. Η οργή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στρεφόταν κυρίως εναντίον των διοικητών του ρωσικού στρατού και όχι εναντίον του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος δεν έχει σχολιάσει δημοσίως την επίθεση.

Από την πλευρά του το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι τέσσερις ουκρανικοί πύραυλοι έπληξαν ένα «προσωρινό κέντρο ανάπτυξης του στρατού» στη Μακιίφκα. Αν και έχει ξεκινήσει επίσημη έρευνα για το περιστατικό, βασική αιτία για την επίθεση ήταν ξεκάθαρα η παράνομη χρήση κινητών τηλεφώνων από τους στρατιώτες, επεσήμανε το υπουργείο.

