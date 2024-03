Ένταση στη Μαύρη Θάλασσα

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε την Τρίτη πως ένα μαχητικό Su-27 απογειώθηκε νωρίτερα την ίδια ημέρα για να αναχαιτίσει δύο μαχητικά αεροσκάφη της γαλλικής Πολεμικής Αεροπορίας και ένα αναγνωριστικό αεροσκάφος AWACS πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν ως ένα E-3F AWACS και δύο μαχητικά Rafale, τα οποία άλλαξαν κατεύθυνση και αποχώρησαν από την περιοχή.

Τους τελευταίους μήνες έχουν αναφερθεί αρκετές εμπλοκές μεταξύ ρωσικών και δυτικών αεροσκαφών πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα και τη Βαλτική.

Την ίδια ημέρα, οι ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο από την επίθεση με θαλάσσια drone στο ρωσικό πολεμικό πλοίο «Σεργκέι Κότοβ» στη Μαύρη Θάλασσα και τη βύθισή του. Δήλωσαν ότι επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι έξι τραυματίστηκαν.

Another bad day for the russian Black Sea fleet.@DI_Ukraine released a video of the attack on the russian warship "Sergei Kotov". pic.twitter.com/UTmt3eBDXO