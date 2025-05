Ρωσία: Αναβαθμίζει τους βαλλιστικούς πυραύλους Iskander-M με «παγίδες ραντάρ» κατά των Patriot (pics&vids)

Η Ρωσία έχει αναβαθμίσει τους βαλλιστικούς της πυραύλους με συστήματα παρεμβολών ραντάρ και δυνατότητες ελιγμών κατά την πτήση, καθιστώντας τους δυνητικά δυσκολότερους στην αναχαίτιση, ακόμη και από τα συστήματα αεράμυνας Patriot, δήλωσε ο εκπρόσωπος της Πολεμικής Αεροπορίας της Ουκρανίας, Γιούρι Ιχνάτ το Σάββατο (24/05), έπειτα από μαζική επίθεση στο Κίεβο που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό περίπου δώδεκα αμάχων.

Όπως αναφέρει η Kyiv Independent, ο Ιχνάτ επιβεβαίωσε ότι έξι από τους εννέα βαλλιστικούς πυραύλους που εκτοξεύθηκαν κατά του Κιέβου – τύπου Iskander-M και KN-23 – αναχαιτίστηκαν επιτυχώς από την ουκρανική αεράμυνα.

«Τα δύο τρίτα είναι ένα υψηλό ποσοστό», δήλωσε. «Αλλά γνωρίζουμε πως η Ρωσία βελτιώνει τα βαλλιστικά της όπλα».

