Ρωσία: Αμνηστία στους μισθοφόρους της Wagner που θα παραδωθούν

Αμνηστία θα δοθεί στους μισθοφόρους της Wagner που θα καταθέσουν τα όπλα, αλλά αυτοί θα πρέπει να δράσουν γρήγορα, δήλωσε ένας Ρώσος βουλευτής, σύμφωνα το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

«Οι μαχητές της Wagner μπορούν ακόμα να καταθέσουν τα όπλα και να αποφύγουν την τιμωρία, δεδομένων των επιτευγμάτων τους κατά τη διάρκεια της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης στην Ουκρανία, αλλά θα πρέπει να το κάνουν γρήγορα», ανέφερε ο Πάβελ Κρασενίννικοφ.

Ρώσοι στρατιώτες οργάνωσαν σήμερα μία θέση μάχης με την τοποθέτηση πολυβόλου στο νοτιοδυτικό άκρο της Μόσχας, σύμφωνα με φωτογραφίες που δημοσίευσε η καθημερινή επιχειρηματική εφημερίδα «Vedomosti».

Οι ίδιες φωτογραφίες δείχνουν ένοπλους αστυνομικούς να συγκεντρώνονται στον αυτοκινητόδρομο Μ4, τον οποίο διασχίζουν μισθοφόροι της Wagner.

Ο Μ4 οδηγεί στη ρωσική πρωτεύουσα.

Russian 🇷🇺 soldiers set up a machine gun position on the southwest edge of Moscow, according to Vedomosti newspaper



Armed police gathering at the point where the M4 highway - which mutinous Wagner mercenaries are moving along - reaches the Russian capitalhttps://t.co/bMaQIIgIea https://t.co/Tonjln2sRp pic.twitter.com/iqOsuUSHQ6