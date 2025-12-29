Ρωσία: 135.000 νεοσύλλεκτοι για θητεία στη φθινοπωρινή στρατολόγηση

Συνολικά 135.000 νεοσύλλεκτοι παρουσιάστηκαν στη φθινοπωρινή στρατολόγηση της Ρωσίας, όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας στη σκιά του πολέμου στην Ουκρανία.

«Η φθινοπωρινή στρατολόγηση πολιτών για στρατιωτική θητεία του 2025 ολοκληρώθηκε. Σύμφωνα με το διάταγμα αριθ. 690 της 29ης Σεπτεμβρίου 2025 που εκδόθηκε από τον πρόεδρο της Ρωσίας, 135.000 νεοσύλλεκτοι κλήθηκαν για στρατιωτική θητεία στις Ρωσικές Ένοπλες Δυνάμεις και σε άλλα στρατεύματα και στρατιωτικούς σχηματισμούς το φθινόπωρο του τρέχοντος έτους», ανέφερε το υπουργείο στην ανακοίνωσή του.

Όπως και στις προηγούμενες στρατολογήσεις, οι Ρώσοι νεοσύλλεκτοι είχαν το δικαίωμα να επιλέξουν στρατιωτική θητεία σε διάφορους στρατιωτικούς κλάδους και ένοπλες υπηρεσίες, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση της υγείας τους και τα αποτελέσματα της επαγγελματικής ψυχολογικής επιλογής, ανέφερε.

«Οι περισσότεροι νεοσύλλεκτοι τοποθετήθηκαν σε μονάδες εκπαίδευσης και στρατιωτικούς σχηματισμούς όπου θα μάθουν να χειρίζονται σύγχρονο στρατιωτικό υλικό και θα αποκτήσουν στρατιωτική ειδικότητα. […] Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στην επάνδρωση επιστημονικών και ερευνητικών - παραγωγικών μονάδων, καθώς και αθλητικών εταιρειών. Συνολικά 680 νεοσύλλεκτοι τοποθετήθηκαν σε επιστημονικές και ερευνητικές - παραγωγικές μονάδες, ενώ 240 νεοσύλλεκτοι από τις εθνικές ομάδες της χώρας σε Ολυμπιακά αγωνίσματα εντάχθηκαν σε αθλητικές εταιρείες», ανέφερε το υπουργείο.

Για τη μεταφορά τους πραγματοποιήθηκαν 17 πτήσεις με στρατιωτικά - μεταφορικά αεροσκάφη, 104 πτήσεις πολιτικής αεροπορίας, 13 στρατιωτικά και επιβατικά τρένα, καθώς και αυτοκινητιστικές μεταφορές στρατιωτικών σχηματισμών.

«Οι νεοσύλλεκτοι που έχουν υπηρετήσει την καθορισμένη θητεία τους έχουν αποστρατευτεί εγκαίρως και έχουν σταλεί στους τόπους κατοικίας τους», ανέφερε το υπουργείο.