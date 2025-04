Ρόμπερτ Φ. Κένεντι: Στη δημοσιότητα πάνω από 10.000 σελίδες αρχείων για τη δολοφονία του

Στη δημοσιότητα περίπου 10.000 σελίδες αρχείων σχετικά με τη δολοφονία του γερουσιαστή Ρόμπερτ Κένεντι το 1968 έδωσε την Παρασκευή (18/04) η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως αναφέρει το CNN, Η δημοσιοποίηση των αρχείων εντάσσεται στο πλαίσιο της προσπάθειας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να επιτρέψει στο κοινό να επιθεωρήσει τα επί μακρόν απόρρητα αρχεία που αφορούν μια σειρά από δολοφονίες υψηλού προφίλ στη δεκαετία του 1960 - μεταξύ των οποίων ο πρώην πρόεδρος Τζον Φ. Κένεντι και ο αιδεσιμότατος Μάρτιν Λούθερ Κινγκ Τζούνιορ.

Συγκεκριμένα, ο Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο διέταξε την αποδέσμευση των αρχείων που αφορούν τις εν λόγω δολοφονίες αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων του. Χιλιάδες σελίδες που σχετίζονται με τη δολοφονία του Τζον Φ. Κένεντι δόθηκαν στη δημοσιότητα τον Μάρτιο.

Η Διευθύντρια της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, Τούλσι Γκάμπαρντ ανέφερε σε δήλωσή της ότι, σε αντίθεση με τα αρχεία της δολοφονίας του Τζον Φ. Κένεντι, τα αρχεία που αφορούν τους Ρόμπερτ Φ. Κένεντι και Δρ Μάρτιν Λούθερ Κινγκ δεν ψηφιοποιήθηκαν.

EXCLUSIVE: The RFK Files are now live. @TulsiGabbard tells us: “There are a lot of things that have not been previously known that really call into question what really happened — and who was behind it..."pic.twitter.com/CZJ8vaC20S