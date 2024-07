Reuters: Ρευστή η πολιτική κατάσταση στις ΗΠΑ μετά την απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ

Σε μια χώρα που ήδη βρίσκεται σε οριακό σημείο, η απόπειρα δολοφονίας κατά του πρώην προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, έχει εξοργίσει τους υποστηρικτές του, έχει «παγώσει» την εκστρατεία των Δημοκρατικών και έχει εγείρει φόβους για περαιτέρω πολιτική βία ενόψει των εκλογών του Νοεμβρίου, σύμφωνα με ανάλυση του Reuters.

Συγκεκριμένα, οι υποστηρικτές του Τραμπ τον παρουσιάζουν ως ήρωα, και στέκονται στην εικόνα του με το αυτί του πρώην προέδρου να αιμορραγεί και τη γροθιά του υψωμένη, λέγοντας χαρακτηριστικά «παλεύουμε».

Σύμφωνα πάντα με το Reuters, ενώ ο Τραμπ χρησιμοποιεί βίαιη γλώσσα στις προεκλογικές του εκδηλώσεις, οι σύμβουλοι και οι σύμμαχοι του πρώην προέδρου θα «παίξουν» το σενάριο ότι ο Τζο Μπάιντεν, προσπαθεί να επενδύσει πολιτικά στην δαιμονοποίηση του Ρεπουμπλικανού υποψηφίου για την προεδρία, κάτι που οδήγησε στη σημερινή απόπειρα εναντίον του.

«Σήμερα δεν είναι απλώς ένα μεμονωμένο περιστατικό. Το κεντρικό σύνθημα της εκστρατείας του Μπάιντεν είναι ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ένας αυταρχικός φασίστας που πρέπει να σταματήσει πάση θυσία. Αυτή η ρητορική οδήγησε άμεσα στην απόπειρα δολοφονίας του Προέδρου Τραμπ», δήλωσε στο Χ ο αμερικανός γερουσιαστής του Οχάιο, Τζέι ντι Βανς, κορυφαίος υποψήφιος για του Τραμπ.

This is the official Trump campaign fundraiser for the victims of the shooting in Pennsylvania. Please consider donating if you're able.



May God bless the victims. https://t.co/zOEDDeI04o