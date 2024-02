Reuters: Το Κογκρέσο εξετάζει μια «σοβαρή απειλή για την εθνική ασφάλεια» από τη Ρωσία

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Πληροφοριών της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ Μάικ Τέρνερ εξέδωσε μια ασυνήθιστη αινιγματική ανακοίνωση την Τετάρτη, λέγοντας ότι η Επιτροπή έχει θέσει στη διάθεση όλων των μελών του Κογκρέσου πληροφορίες σχετικά με μια απροσδιόριστη «σοβαρή απειλή εθνικής ασφάλειας», η οποία, σύμφωνα με πηγές, σχετίζεται με τη Ρωσία, όπως μετέδωσε το Reuters.

«Ζητώ από τον πρόεδρο Μπάιντεν να αποχαρακτηρίσει όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με αυτή την απειλή, ώστε το Κογκρέσο, η κυβέρνηση και οι σύμμαχοί μας να μπορούν να συζητήσουν ανοιχτά τις ενέργειες που είναι απαραίτητες για την αντιμετώπιση αυτής της απειλής», ανέφερε στη δήλωσή του ο Μάικ Τέρνερ.

