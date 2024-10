Reuters: Δίκτυο μισθοφόρων τρομοκρατών του Ιράν και στην Αθήνα

Καθώς η σύγκρουση Ιράν-Ισραήλ εντείνεται, η Τεχεράνη ταράζει τη Δύση με σχεδιαζόμενες ενέργειες εναντίον στόχων σε Ευρώπη και ΗΠΑ, αναφέρει το Reuters σε άρθρο του, αναφέρει ότι στόχος των πληρωμένων τρομοκρατών έγινε και εβραϊκό εστιατόριο στο κέντρο της Αθήνας. Στην αναφορά του επικαλείται δικαστικά έγγραφα που ήρθαν σε γνώση του και σε δημόσιες τοποθετήσεις κυβερνητικών αξιωματούχων.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το διεθνές ειδησεογραφικό πρακτορείο, από το Ιράν ένας Πακιστανός ονόματι Σαγιέντ Αμπάς στρατολόγησε παλιό γνωστό του που ζούσε στην Ελλάδα και τον καθοδήγησε για να δράσει, λένε οι ερευνητές σε έγγραφα που υποβλήθηκαν στις δικαστικές αρχές για την υπόθεση και τα οποία ήρθαν σε γνώση του Reuters.

Ο Αμπάς είπε στην επαφή του ότι εργαζόταν για μια ομάδα που θα πλήρωνε περίπου 15.000 ευρώ για κάθε δολοφονία.

Σε ανταλλαγή μηνυμάτων στο WhatsApp τον Ιανουάριο του 2023, η οποία περιγράφεται λεπτομερώς στα έγγραφα, οι δύο άνδρες συζήτησαν αν θα προχωρούσαν σε εμπρησμό ή έκρηξη στην επίθεση.

Ο Αμπάς τόνισε την ανάγκη να προσκομιστούν αποδείξεις για τις απώλειες μετά το χτύπημα. «Υπάρχουν μυστικές υπηρεσίες» που εμπλέκονται, είπε, χωρίς να κατονομάσει ονόματα. «Κάντε τη δουλειά με τρόπο που να μην αφήνει περιθώρια για παράπονα από αυτές» έγραφε.

Τα έγγραφα που δεν είχαν δημοσιευθεί προηγουμένως περιλαμβάνουν εκατοντάδες σελίδες αποδεικτικών στοιχείων που συγκεντρώθηκαν στη διάρκεια της ελληνικής προδικαστικής έρευνας, συμπεριλαμβανομένων καταθέσεων μαρτύρων, καταθέσεων της αστυνομίας και μηνυμάτων στο WhatsApp.

Υποτίθεται ότι δείχνουν πώς ο Αμπάς προετοίμαζε τον σύνδεσμό του, έναν λεπτοκαμωμένο Πακιστανό συμπατριώτη του ονόματι Σαγιέντ Ιρτάζα Χαιντέρ.

Οι ελληνικές αρχές συνέλαβαν τον Χαϊντέρ και έναν άλλο Πακιστανό πέρυσι, κάνοντας λόγο για «εξάρθρωση τρομοκρατικού δικτύου που καθοδηγούνταν από το εξωτερικό και σκόπευε να προκαλέσει ανθρώπινες απώλειες». Οι δύο άνδρες αντιμετωπίζουν κατηγορίες που σχετίζονται με την τρομοκρατία, αν και τις αρνούνται.

Ο Χαϊντέρ, που αφέθηκε ελεύθερος φέτος την άνοιξη με περιοριστικούς όρους, λέει ότι είναι αθώος. Σε συνέντευξή του, ο 28χρονος δήλωσε στο Reuters ότι έστειλε στον Αμπάς εικόνες του κτιρίου, αλλά σκόπιμα καθυστέρησε να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε επίθεση, ελπίζοντας να πληρωθεί χωρίς να βλάψει κανέναν. «Όλα ήταν συζητήσεις, δεν υπήρξε πράξη», είπε. Ο δικηγόρος του, ανέφερε είπε ότι ο Χαϊντέρ «ποτέ δεν συμμετείχε ουσιαστικά» σε παράνομη δραστηριότητα.

Ο φερόμενος ως αρχηγός Αμπάς αντιμετωπίζει επίσης κατηγορίες που σχετίζονται με την τρομοκρατία. Πίσω στην πατρίδα του στο Πακιστάν, καταζητείται ως ύποπτος για φόνο, δήλωσε Πακιστανός αστυνομικός.

Η Μοσάντ, η οποία βοήθησε την ελληνική έρευνα, δήλωσε ότι η σχεδιαζόμενη επίθεση ενορχηστρώθηκε από το Ιράν ως μέρος ενός πολυεθνικού δικτύου που λειτουργούσε από το Ιράν. Η ισραηλινή κυβέρνηση αρνήθηκε να σχολιάσει την υπόθεση ή άλλες δραστηριότητες της Μοσάντ.

Το Ιράν αρνείται τον ισχυρισμό της Μοσάντ. Ωστόσο, οι επιχειρησιακές τεχνικές ταιριάζουν με μοτίβα που παρατηρούνται σε κάποιες άλλες υποτιθέμενες ιρανικές πλοκές. Αυτό περιλαμβάνει τον τύπο του στόχου - Ισραηλινούς ή Εβραίους πολίτες - και τη χρήση μισθωμένων μη Ιρανών δολοφόνων. Τουλάχιστον δύο άλλες υποθέσεις που καταγράφονται από το Reuters φέρεται να αφορούσαν Πακιστανούς υπηκόους.

«Από το 2020, το Ιράν έχει εντείνει δραματικά τις θανατηφόρες συνωμοσίες εναντίον πρώην αξιωματούχων των ΗΠΑ, Ιρανών αντιφρονούντων και εβραϊκών και ισραηλινών συμφερόντων στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο εξωτερικό», δήλωσε ο αναπληρωτής διευθυντής Μπρετ Χόλμγκρεν του Αμερικανού Αντιτρομοκρατικού Κέντρου, μιας υπηρεσίας συντονισμού των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ.

Μισθωμένοι δολοφόνοι

Ο απολογισμός του Reuters για τις ιρανικές συνωμοσίες περιλαμβάνει περιστατικά που φέρονται ή διαπιστώθηκε ότι ενορχηστρώθηκαν από το ιρανικό κράτος, διεξήχθησαν για λογαριασμό του ή διευθύνθηκαν από κάποιον στο Ιράν ή με στενούς δεσμούς με αυτό.

«Ορισμένες κυβερνήσεις είναι επιφυλακτικές στο να καταγγείλουν δημοσίως το Ιράν λόγω διπλωματικών σκοπιμοτήτων» δήλωσε ο διευθυντής του αντιτρομοκρατικού προγράμματος στο think tank, Washington Institute for Near East Policy. Μάθιου Λέβιτ

Ο διευθυντής της Μοσάντ Ντέιβιντ Μπαρνέα δήλωσε πέρυσι ότι στη διάρκεια του 2023, οι ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες συνεργάστηκαν με άλλες υπηρεσίες για να διαλύσουν 27 ομάδες που προσπάθησαν να οργανώσουν επιθέσεις στο εξωτερικό, οι οποίες ήταν καθοδηγούμενες από το Ιράν.

Μια βασική τάση μεταξύ των εικαζόμενων συνωμοσιών που εξετάζονται από το Reuters είναι η χρήση μισθωμένων δολοφόνων, συμπεριλαμβανομένων οργανωμένων εγκληματιών και μελών συμμοριών. Η Ουάσιγκτον και οι σύμμαχοί της λένε ότι η εξωτερική ανάθεση είναι μια προσπάθεια συγκάλυψης των δεσμών με την Ισλαμική Δημοκρατία.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, υπήρξαν τουλάχιστον πέντε υποθέσεις δολοφονίας ή απαγωγής που φέρονται να συνδέονται με το Ιράν. Οι τρεις αφορούσαν σχέδια δολοφονίας από πληρωμένους δολοφόνους.

Τουλάχιστον έξι από τις συνωμοσίες που καταγράφονται από το Reuters στην Ευρώπη από το 2020 αφορούν ισραηλινούς ή εβραϊκούς στόχους. Σχεδόν όλοι αυτοί φέρεται να αφορούν μισθωτούς δολοφόνους.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Αμπάς επικοινώνησε με τον Χαϊντέρ από το Ιράν το 2020. Ο Χάιντερ ζούσε στην Ελλάδα ως μετανάστης χωρίς χαρτιά, σύμφωνα με τα αρχεία που είδε το Reuters. Ο Χαϊντέρ δήλωσε στο Reuters ότι οι δύο τους γνωρίζονταν από την πατρίδα τους. Και οι δύο προέρχονταν από την ίδια πόλη στην επαρχία Παντζάμπ, στο ανατολικό Πακιστάν. Και οι δύο είναι σιίτες μουσουλμάνοι, είπε στις ελληνικές αρχές.

Ο Χαϊντέρ σπούδασε μηχανικός στο Πακιστάν και έφτασε στην Ελλάδα το 2019, δήλωσε στο Reuters. Εγκαταστάθηκε στη Ζάκυνθο και έζησε σε μια πολυκατοικία με άλλους Πακιστανούς. Βρήκε δουλειά σε έναν ελαιώνα και έκανε κι άλλες εποχιακές δουλειές.

Ο Αμπάς καταγόταν επίσης από το Πακιστάν. Οι αρχές εκεί τον υποπτεύονται για την οργάνωση μιας απαγωγής και δολοφονίας τον Οκτώβριο του 2021, σύμφωνα με αστυνομικό αξιωματούχο που εργάζεται στην επαρχία Παντζάμπ.

Η ελληνική αστυνομία εντόπισε στα έγγραφα έναν λογαριασμό στο Instagram με το όνομα Shani Shah Sherazi, ο οποίος, όπως λένε, ανήκει στον Αμπάς. Η τελευταία ανάρτηση στον λογαριασμό έγινε στα μέσα Οκτωβρίου του 2021.

Ο Αμπάς, παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών, πέρασε οδικώς στο Ιράν τον Φεβρουάριο του 2022 και δεν έχει επιστρέψει, δήλωσε στο Reuters αξιωματούχος των μυστικών υπηρεσιών του Παντζάμπ.

Μετά την άφιξή του στο Ιράν ο Αμπάς στρατολόγησε τον Χάιντερ . Μέχρι τον Απρίλιο του 2022, οι δύο τους επικοινωνούσαν μέσω WhatsApp, σύμφωνα με την κατάθεση του Χαϊντέρ στον ανακριτή και τα μηνύματα που περιγράφονται λεπτομερώς στα νομικά έγγραφα.

Σε ανταλλαγή μηνυμάτων στο WhatsApp τον Νοέμβριο του 2022, οι δύο άνδρες συζήτησαν στόχους και μεθόδους θανατηφόρων επιθέσεων. Ο Αμπάς είπε στον Χαϊντέρ να τονίσει σε άλλους δυνητικούς στρατολογημένους τι ήταν διατεθειμένη να πληρώσει η ομάδα: «Η αμοιβή ανά κεφάλι είναι πέντε εκατομμύρια ρουπίες» - περίπου 16.000 ευρώ εκείνη την εποχή.

Οι άνδρες συζητούσαν συχνά για τα χρήματα. Ο Χαϊντέρ πίεζε τον Αμπάς να στείλει χρήματα, σύμφωνα με τα αρχεία του WhatsApp. Ο Αμπάς παραπονέθηκε τον Δεκέμβριο του 2022 ότι δεν μπορούσε να πληρώσει το νοίκι του και έπρεπε να δανειστεί μετρητά. «Όταν τελειώσει η δουλειά, για το υπόλοιπο της ζωής μας, δεν θα θέλουμε ξανά χρήματα», έγραψε ο Αμπάς στον Χαϊντέρ εκείνο το μήνα.

Σκηνοθετημένη δολοφονία

Προς τα τέλη του 2022, ο Αμπάς πίεσε τον Χαϊντέρ να στείλει εικόνες από το εστιατόριο Habad στην Αθήνας. Το διώροφο κτίριο, σε έναν παράδρομο σε πολυσύχναστο σημείο της πρωτεύουσας, στεγάζει το εβραϊκό κέντρο, το οποίο διαθέτει χώρο προσευχής και εστιατόριο Kosher.

Ο Χαϊντέρ ζήτησε τη βοήθεια του τρίτου υπόπτου για να του παράσχει φωτογραφίες και βίντεο του κτιρίου τον Δεκέμβριο του 2022, όπως κατέθεσε ο άνδρας στον ανακριτή. Ο τρίτος ύποπτος είπε επίσης στις αρχές ότι δεν γνώριζε ότι το κτίριο ήταν εβραϊκό κέντρο. Ο τρίτος άνδρας είπε ότι αργότερα ο Χαϊντέρ μετέφερε την πρόταση του Αμπάς να πληρώσει για τις δολοφονίες, οπότε εκείνος αρνήθηκε αμέσως.

Στις αρχές Ιανουαρίου του 2023, ο Χαιντέρ ταξίδεψε στην Αθήνα και κατέγραψε βίντεο από το Habad στην Αθήνα και τη γύρω περιοχή, όπως κατέθεσε. Προωθώντας το υλικό στον Αμπάς, ο Χαϊντέρ περιέγραψε την περιοχή ως γεμάτη καταστήματα και τουρίστες. Ο Αμπάς απάντησε λέγοντας «καλή δουλειά».

Οι μέθοδοι με ερασιτεχνική χροιά

Ο Χαϊντέρ σκηνοθέτησε μια ψεύτικη δολοφονία σε μια προφανή προσπάθεια να ξεγελάσει τον Αμπάς και τα αφεντικά του. Ενώ βρισκόταν στην Αθήνα, ο Χάιντερ έπεισε έναν άνδρα με καταγωγή από το Νεπάλ να παίξει το ρόλο του θύματος σε μια εικονική εκτέλεση, υποσχόμενος να τον πληρώσει 2.500 ευρώ, σύμφωνα με τη μαρτυρία του Νεπαλέζου που περιέχεται στα έγγραφα.

Ο Χαϊντέρ τον έντυσε με ρούχα λερωμένα με αίμα, όπως είπε, από σφαγμένη κατσίκα, και στη συνέχεια του είπε να ξαπλώσει στο πάτωμα και να κάνει τον νεκρό, ώστε ο Χαϊντέρ να τον βιντεοσκοπήσει, κατέθεσε ο άνδρας.

Μέχρι τη δεύτερη εβδομάδα του Ιανουαρίου 2023, ο Αμπάς και ο Χαϊντέρ είχαν επικεντρωθεί στο εστιατόριο Chabad of Athens, υποστηρίζουν οι ερευνητές στα έγγραφα με τον Αμπάς να προτείνει τον εμπρησμό του οικήματος, αναφέρουν τα μηνύματα.

«Ό,τι μπορείτε, κάντε το γρήγορα, δεν θα μου δοθεί πολύς χρόνος», έγραψε ο Αμπάς στις 9 Ιανουαρίου. «Θα γίνει, το υπόσχομαι», απάντησε ο Χαϊντέρ.

Μέσα σε λίγες εβδομάδες, οι αρχές ανέλαβαν δράση. Ενεργώντας μετά από ανώνυμη πληροφορία, η ελληνική αστυνομία ερεύνησε το διαμέρισμα του Χαϊντέρ και τον συνέλαβε για κατοχή πλαστών εγγράφων ταυτότητας.

Οι εισαγγελείς τού απήγγειλαν κατηγορίες για τρομοκρατία τον επόμενο μήνα. Στην κατάθεσή του μετά τη σύλληψή του, ο Χαϊντέρ περιέγραψε την ομάδα στην οποία τον στρατολόγησε ο Αμπάς ως μια μεγάλη αλλά ανώνυμη οργάνωση με έδρα το Ιράν.