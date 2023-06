Reuters: 5.000 άνδρες της Wagner απαρτίζουν τη φάλαγγα που έχει κατεύθυνση τη Μόσχα

Μια φάλαγγα με μαχητές της Wagner που πλησιάζει προς τα περίχωρα της Μόσχας έχει περίπου 5.000 άνδρες και επικεφαλής της είναι ο ανώτερος διοικητής της μισθοφορικής οργάνωσης, Ντμίτρι Ούτκιν, δήλωσε σήμερα μια πηγή που βρίσκεται κοντά στη διοίκηση στο κατεχόμενο από τη Ρωσία τμήμα της ουκρανικής επαρχίας Ντονέτσκ.

Η πηγή, η οποία έχει αποδειχθεί αξιόπιστη στο παρελθόν, είπε ότι ο αρχηγός της Wagner, ο Γιεβγκένι Πριγκόζιν, έχει λιγότερους από 25.000 άνδρες συνολικά στη διάθεσή του και ότι περίπου 5.000 από αυτούς βρίσκονται στο Ροστόφ, τη νότια ρωσική πόλη, που ο Πριγκόζιν λέει ότι έχει πάρει τον έλεγχό της.

The Wagner convoy has not moved in the last couple of hours.

—> Rumors say, Wagner is negotiating with Putin.



