Ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Ραντ Πολ, πρόεδρος της επιτροπής εσωτερικής ασφάλειας της Γερουσίας, επέκρινε έντονα τον αντιπρόεδρο Τζ. Ντ. Βανς για «απεχθή» σχόλια που φάνηκε να υποστηρίζουν εξωδικαστικές στρατιωτικές εκτελέσεις.

«Η εξόντωση μελών καρτέλ που δηλητηριάζουν τους συμπολίτες μας είναι η ανώτατη και καλύτερη χρήση του στρατού μας», δήλωσε ο αντιπρόεδρος σε ανάρτησή του στο Χ το Σάββατο, υπερασπιζόμενος το αμερικανικό στρατιωτικό πλήγμα της Τρίτης εναντίον σκάφους της Βενεζουέλας στην Καραϊβική Θάλασσα, το οποίο σκότωσε 11 άτομα που η κυβέρνηση ισχυρίστηκε ότι ήταν διακινητές ναρκωτικών.

Μάλιστα, ο Βανς πρόσθεσε: «Οι Δημοκρατικοί: ας στείλουμε τα παιδιά σας να πεθάνουν στη Ρωσία. Οι Ρεπουμπλικανοί: ας προστατεύσουμε πραγματικά τον λαό μας από τον απόπατο της γης».

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δεσμευθεί για περαιτέρω στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον υποτιθέμενων διακινητών, τους οποίους χαρακτηρίζει «τρομοκράτες», ενώ ήδη η αποστολή πολεμικών πλοίων, πεζοναυτών και 10 μαχητικών F-35 στην Καραϊβική έχει οξύνει τις εντάσεις με το καθεστώς του Μαδούρο.

Σύμφωνα με τον Guardian, ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Ραντ Πολ, που προεδρεύει της επιτροπής εσωτερικής ασφάλειας και κυβερνητικών υποθέσεων της Γερουσίας, καταδίκασε τα σχόλια του Βανς.

JD “I don’t give a shit” Vance says killing people he accuses of a crime is the “highest and best use of the military.”



Did he ever read To Kill a Mockingbird?



Did he ever wonder what might happen if the accused were immediately executed without trial or representation??… https://t.co/VdnJbZkGfS — Rand Paul (@RandPaul) September 7, 2025

«Ο Τζ. Ντ. ‘Δεν δίνω δεκάρα’ Βανς λέει ότι το να σκοτώνεις ανθρώπους που κατηγορείς για έγκλημα είναι η ‘ανώτατη και καλύτερη χρήση του στρατού’. Διάβασε ποτέ το To Kill a Mockingbird;» έγραψε ο Πολ στο Χ, αναφερόμενος στο μυθιστόρημα της Χάρπερ Λι του 1960 για έναν μαύρο άνδρα που καταδικάστηκε άδικα και σκοτώθηκε στην προσπάθειά του να αποδράσει από τη φυλακή.

«Αναρωτήθηκε ποτέ τι θα μπορούσε να συμβεί αν ο κατηγορούμενος εκτελούνταν αμέσως χωρίς δίκη ή εκπροσώπηση; Τι απεχθές και αστόχαστο συναίσθημα είναι να δοξάζεις το να σκοτώνεις κάποιον χωρίς δίκη».