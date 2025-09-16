Οι Ρεπουμπλικάνοι στη Γερουσία εκφράζουν ολοένα και μεγαλύτερη απογοήτευση για την άρνηση του προέδρου Τραμπ να επιτρέψει την προώθηση αυστηρής διακομματικής νομοθεσίας για κυρώσεις κατά της Ρωσίας και των χωρών που εισάγουν ρωσικό πετρέλαιο. Παρά τις πιέσεις στους Ευρωπαίους συμμάχους να επιβάλουν αυστηρότερες κυρώσεις, ο Τραμπ καθυστερεί το νομοσχέδιο που οι γερουσιαστές ήλπιζαν να εγκρίνουν τον Ιούλιο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του The Hill, μαζική επίθεση της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας την περασμένη εβδομάδα τροφοδότησε τις ανησυχίες ότι ο Πούτιν δεν φοβάται σοβαρές συνέπειες από την Ουάσινγκτον. Ο γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ και άλλοι Ρεπουμπλικάνοι προωθούν κυρώσεις και αύξηση της στρατιωτικής βοήθειας, θεωρώντας ότι έτσι θα πιέσουν τον Πούτιν σε διαπραγματεύσεις. Επιδιώκουν να επισυνάψουν το νομοσχέδιο κυρώσεων στο αναγκαίο για τη λειτουργία της κυβέρνησης ψήφισμα που πρέπει να εγκριθεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου, αλλά η ηγεσία της Γερουσίας δηλώνει ότι αυτό είναι απίθανο χωρίς την έγκριση Τραμπ.

Η Λίζα Μουρκόφσκι επέκρινε ανοιχτά τη «σύνοδο κορυφής» Τραμπ-Πούτιν στην Αλάσκα και ζήτησε να τεθεί άμεσα προς ψήφιση η νομοθεσία για κυρώσεις, ενώ συνυπέγραψε πρόταση για νέα βοήθεια 54,6 δισ. δολαρίων στην Ουκρανία. Ο Τομ Τίλις δήλωσε ότι η ψήφιση νομοθεσίας θα έστελνε σαφές μήνυμα στήριξης στους συμμάχους του ΝΑΤΟ και στην Ουκρανία και εξέφρασε απορία γιατί η Γερουσία δεν προχωρά.

Ο Λευκός Οίκος υποστηρίζει ότι συνεργάζεται με το Κογκρέσο ώστε οι κυρώσεις να συνάδουν με τις προεδρικές εξουσίες στην εξωτερική πολιτική και να δίνουν στον πρόεδρο ευελιξία. Ωστόσο, για πολλούς Ρεπουμπλικανούς η καθυστέρηση συνιστά σοβαρή δοκιμασία της αποφασιστικότητας των ΗΠΑ απέναντι στη Ρωσία και προμηνύει εσωκομματικές συγκρούσεις για την πολιτική στην Ουκρανία.