Βρετανικές δημοτικές εκλογές

Μεγάλος νικητής των δημοτικών εκλογών στη Βρετανία αναδεικνύεται το κόμμα Reform UK του Νάιτζελ Φάρατζ, ο οποίος, σύμφωνα με το BBC, κέρδισε υπό τον έλεγχό του αρκετά δημοτικά συμβούλια, ενώ εξασφάλισε και τη δεύτερη δημαρχία του στο Ανατολικό Γιορκσάιρ.

Ενδεικτικά, ο Λουκ Κάμπελ υπό το Reform UK εξελέγη δήμαρχος στο Χαλ και το Ανατολικό Γιορκσάιρ. Αυτή η νίκη έρχεται μετά τη νίκη της Άντρεα Τζένκινς στην περιοχή του Λίνκολνσαϊρ.

Από την πλευρά του Ο ηγέτης του Εργατικού Κόμματος, Κιρ Στάρμερ, χαρακτήρισε την ήττα της παράταξής του στις τοπικές εκλογές ως «απογοητευτική», ενώ ο Νάιτζελ Φάρατζ δήλωσε ότι η ημέρα αυτή σηματοδοτεί το τέλος του δικομματισμού στη Βρετανία.

Παράλληλα, οι Εργατικοί διατήρησαν τις δημαρχίες στο Ντόνκαστερ, Νορθ Ταϊνσάιντ και West of England, ενώ έχασαν την έλεγχο της δημαρχίας Κεμπριτζσάιρ και Πίτερμπορο από τους Συντηρητικούς. Οι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες κέρδισαν δύο συμβούλια, με τον ηγέτη του κόμματος, Εντ Ντέιβι, να δηλώνει ότι αποτελούν το «κόμμα της μεσαίας Αγγλίας».

Η ηγέτιδα των Συντηρητικών, Κέμι Μπέιντενοκ, δήλωσε ότι είναι «αποφασισμένη να ανακτήσει την εμπιστοσύνη του κόσμου», μετά την απώλεια εκατοντάδων συμβούλων.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του καθηγητή Σερ Τζον Κέρτις, αν γίνονταν σήμερα γενικές εκλογές, το Reform UK θα εξασφάλιζε το 30% της ψήφου, με τους Εργατικούς να ακολουθούν με 20%, τους Φιλελεύθερους Δημοκράτες με 17%, τους Συντηρητικούς με 15% και τους Πράσινους με 11%.

🚨 BREAKING: BBC’s projected national vote share if a general election was held today based on the local election results



