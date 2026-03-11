Ραντ Πολ: Αν συνεχιστεί ο πόλεμος, οι ενδιάμεσες εκλογές θα είναι «καταστροφικές» για τους Ρεπουμπλικάνους

Ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής στο Κεντάκι Ραντ Πολ προειδοποίησε την Τρίτη ότι οι ενδιάμεσες εκλογές θα μπορούσαν να αποβούν «καταστροφικές» για το κόμμα του, αν συνεχιστεί ο πόλεμος στο Ιράν.

«Ήδη, βρισκόμαστε σε μειονεκτική θέση όσον αφορά την εκλογική διαδικασία», δήλωσε ο Πολ στο Fox Business.

«Νομίζω ότι αν προσθέσετε τις υψηλές τιμές της βενζίνης, τις υψηλές τιμές του πετρελαίου και αν συνεχίσουμε να βομβαρδίζουμε το Ιράν με κινητικές ενέργειες — οι άνθρωποι δεν θέλουν να το ονομάσουν πόλεμο — αν συνεχίσουν οι κινητικές ενέργειες που προκαλούν την αύξηση της τιμής του πετρελαίου πάνω από 100 δολάρια, νομίζω ότι θα δούμε καταστροφικές εκλογές», πρόσθεσε ο φιλελεύθερος γερουσιαστής.

Καθώς συνεχίζονται οι επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, με το τελευταίο να σταματά τις μεταφορές μέσω των Στενών του Ορμούζ, οι καταναλωτές στις ΗΠΑ αντιμετωπίζουν υψηλότερες τιμές στα βενζινάδικα. Η τιμή ανά βαρέλι του αργού πετρελαίου West Texas Intermediate ξεπέρασε τα 100 δολάρια τη Δευτέρα, αλλά από τότε έχει πέσει.

Η μέση εθνική τιμή ενός γαλονιού κανονικής βενζίνης ξεπέρασε επίσης τα 3,50 δολάρια την Τρίτη, αυξημένη κατά περισσότερο από 0,40 δολάρια σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα και κατά περισσότερο από 0,60 δολάρια σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με την AAA.

Ακόμη και πριν οι ΗΠΑ αρχίσουν να επιτίθενται στο Ιράν, οι Αμερικανοί ανησυχούσαν για την κατάσταση της οικονομίας και το κόστος ζωής υπό την προεδρία του Τραμπ. Μια έρευνα που διεξήχθη τον Ιανουάριο από το Pew Research Center διαπίστωσε ότι περισσότεροι από 7 στους 10 ερωτηθέντες αξιολογούν τις οικονομικές συνθήκες στη χώρα ως μέτριες ή κακές.

Η ίδια δημοσκόπηση έδειξε ότι το 71% των ερωτηθέντων ήταν «πολύ ανήσυχοι» για το κόστος της υγειονομικής περίθαλψης, το 66% «πολύ ανήσυχοι» για τις τιμές των τροφίμων και των καταναλωτικών αγαθών και το 62% «πολύ ανήσυχοι» για το κόστος της στέγασης.

Οι Δημοκρατικοί εκμεταλλεύτηκαν αυτές τις ανησυχίες πέρυσι, μετατρέποντάς τες σε μια σειρά νικών στις ενδιάμεσες εκλογές. Αυτό ενίσχυσε τις ελπίδες του κόμματος της αντιπολίτευσης για τις ενδιάμεσες εκλογές, με τον έλεγχο της Βουλής και της Γερουσίας στα τελευταία δύο χρόνια της θητείας του Τραμπ να είναι ανοιχτός.

Το μη κομματικό Cook Political Report αξιολογεί 189 έδρες της Βουλής ως σταθερά Δημοκρατικές, οκτώ έδρες ως πιθανώς Δημοκρατικές και 14 έδρες με κλίση προς τους Δημοκρατικούς, για ένα σύνολο 211 εδρών. Αξιολογεί 186 έδρες ως σταθερά Ρεπουμπλικανικές, 16 έδρες ως πιθανώς Ρεπουμπλικανικές και τέσσερις ως με κλίση προς το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, για ένα σύνολο 206 εδρών.

Εν τω μεταξύ, 18 έδρες βρίσκονται στην κατηγορία «αμφίρροπες» του Cook, με 14 από αυτές να καταλαμβάνονται από Ρεπουμπλικάνους και τέσσερις από Δημοκρατικούς.

Ένα κόμμα χρειάζεται 218 έδρες για να έχει την πλειοψηφία στην κάτω Βουλή. Όσον αφορά τη Γερουσία, όπου οι Ρεπουμπλικανοί έχουν πλεονέκτημα 53-47, 34 έδρες είναι διαθέσιμες.