Ράιτ (υπ. Ενέργειας ΗΠΑ): Το Πολεμικό Ναυτικό δεν είναι έτοιμο να συνοδεύσει πετρελαιοφόρα στα Στενά του Ορμούζ

Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ δεν είναι έτοιμο να συνοδεύσει πετρελαιοφόρα μέσω των Στενών του Ορμούζ, δήλωσε ο Υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ σε συνέντευξή του στο CNBC την Πέμπτη.

«Θα συμβεί σχετικά σύντομα, αλλά δεν μπορεί να συμβεί τώρα», δήλωσε ο Ράιτ.

«Απλώς δεν είμαστε έτοιμοι. Όλα τα στρατιωτικά μας μέσα αυτή τη στιγμή επικεντρώνονται στην καταστροφή των επιθετικών δυνατοτήτων του Ιράν και της μεταποιητικής βιομηχανίας που προμηθεύει τις επιθετικές τους δυνατότητες».

Ο Ράιτ δήλωσε ότι είναι πιθανό το Πολεμικό Ναυτικό να είναι σε θέση να συνοδεύσει τα πετρελαιοφόρα μέχρι το τέλος Μαρτίου.

«Θα βρίσκομαι στο Πεντάγωνο αργότερα σήμερα - για αυτό (σ.σ. τη συνοδεία τάνκερ) εργάζεται ο στρατός», δήλωσε ο υπουργός Ενέργειας.

«Απίθανο να φτάσει το πετρέλαιο 200 ευρώ»

Παράλληλα, τόνισε ότι οι παγκόσμιες τιμές του πετρελαίου είναι απίθανο να φτάσουν τα 200 δολάρια το βαρέλι, παρότι τα δεξαμενόπλοια αργού πετρελαίου παρέμειναν ακινητοποιημένα στα Στενά του Ορμούζ.

«Θα έλεγα πως είναι απίθανο, αλλά είμαστε επικεντρωμένοι στην στρατιωτική επιχείρηση και στην επίλυση ενός προβλήματος», δήλωσε ο Ράιτ σε δηλώσεις του στο CNN όταν ρωτήθηκε αν οι τιμές θα φτάσουν τα 200 δολάρια το βαρέλι, όπως δήλωσε Ιρανός αξιωματούχος την Τετάρτη.